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Экономика

Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Ранее о введении новых мер объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений», — сказал на совещании глава кабмина.

Вдобавок правительство на три года освобождает ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых.

Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку, сообщил Мишустин. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы.

Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин.

Как сообщали «Ведомости» 28 февраля, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Документ содержал перечисленные премьер-министром меры, а также ряд других, которые тот не назвал, например освобождение сотрудников компаний из указанной сферы от уплаты НДФЛ на три года.

Евросоюз (ЕС), США и ряд других стран ввели санкции против России за специальную военную операцию на Украине. Среди прочего ЕС наложил эмбарго на поставку в Россию технологий, которые могут использоваться в сфере обороны и безопасности. Ограничения на экспорт высоких технологий ввели и США.

Ранее по теме: Минцифры предложило правительству меры поддержки ИТ-отрасли в условиях санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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