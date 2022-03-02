Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Ранее о введении новых мер объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений», — сказал на совещании глава кабмина.
Вдобавок правительство на три года освобождает ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых.
Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку, сообщил Мишустин. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы.
Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин.
Как сообщали «Ведомости» 28 февраля, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Документ содержал перечисленные премьер-министром меры, а также ряд других, которые тот не назвал, например освобождение сотрудников компаний из указанной сферы от уплаты НДФЛ на три года.
Евросоюз (ЕС), США и ряд других стран ввели санкции против России за специальную военную операцию на Украине. Среди прочего ЕС наложил эмбарго на поставку в Россию технологий, которые могут использоваться в сфере обороны и безопасности. Ограничения на экспорт высоких технологий ввели и США.