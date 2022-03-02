Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли

Как сообщали «Ведомости» 28 февраля, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Документ содержал перечисленные премьер-министром меры, а также ряд других, которые тот не назвал, например освобождение сотрудников компаний из указанной сферы от уплаты НДФЛ на три года.