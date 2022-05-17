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«ВКонтакте» запустила мессенджер

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK мессенджер», сообщает пресс-служба компании. Пользователям станут доступны новые функции, которых нет в основном приложении VK.

В пресс-службе отметили, что пользователям станут доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и др.

Пользователи также получат функции, которые недоступны в основном приложении VK, в том числе возможность скрыть время последней активности, а также переписку в фантом-чатах. Мобильный мессенджер также поддерживает «темную тему» и предоставляет возможности для персонализации. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов, добавили в компании.

В марте источники «Ведомостей» сообщили о намерении VK Group перезапустить два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. Он также отметил, в VK Group рассчитывают развернуть оба эти проекта уже к лету 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных