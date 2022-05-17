«ВКонтакте» запустила мессенджер

В марте источники «Ведомостей» сообщили о намерении VK Group перезапустить два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. Он также отметил, в VK Group рассчитывают развернуть оба эти проекта уже к лету 2022 г.