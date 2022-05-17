«ВКонтакте» запустила мессенджер
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK мессенджер», сообщает пресс-служба компании. Пользователям станут доступны новые функции, которых нет в основном приложении VK.
В пресс-службе отметили, что пользователям станут доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и др.
Пользователи также получат функции, которые недоступны в основном приложении VK, в том числе возможность скрыть время последней активности, а также переписку в фантом-чатах. Мобильный мессенджер также поддерживает «темную тему» и предоставляет возможности для персонализации. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов, добавили в компании.
В марте источники «Ведомостей» сообщили о намерении VK Group перезапустить два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер. О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. Он также отметил, в VK Group рассчитывают развернуть оба эти проекта уже к лету 2022 г.