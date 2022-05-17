ЛНР полностью перейдет на телефонный код России +7 в июле
Абонентов Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью переведут на российский телефонный код +7 в июле, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуарда Егорова.
«Плановый срок полного перехода на нумерацию +7, когда "умрет" старый номер +380, код украинский, и у абонентов наших останется только +7, Россия, — это июль 2022 года. К этому времени мы должны закончить все подготовительные работы», — подчеркнул Егоров.
По его словам, некоторым абонентам при переходе на код +7 потребуется замена сим-карт. Он также пояснил, что пока тесты сим-карт не проводились и сложно предположить, сколько из них необходимо будет заменить. Егоров уточнил, что компания свяжется с абонентами, которым необходимо будет физически поменять сим-карты.
7 мая замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким сообщил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом «+7». При совершении звонков и отправке SMS-сообщений их номера телефонов будут отображаться как российские, с префиксами «+7(949)» и «+7(959)» соответственно. Им можно будет звонить напрямую из РФ.
О перебоях в работе сотовой связи в Донбассе представители местных властей и СМИ неоднократно говорили с конца февраля. «Донецкое агентство новостей» сообщало о плохой работе единственного мобильного оператора связи в ДНР — «Феникса».