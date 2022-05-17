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ЛНР полностью перейдет на телефонный код России +7 в июле

Ведомости

Абонентов Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью переведут на российский телефонный код +7 в июле, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуарда Егорова.

«Плановый срок полного перехода на нумерацию +7, когда "умрет" старый номер +380, код украинский, и у абонентов наших останется только +7, Россия, — это июль 2022 года. К этому времени мы должны закончить все подготовительные работы», — подчеркнул Егоров.

По его словам, некоторым абонентам при переходе на код +7 потребуется замена сим-карт. Он также пояснил, что пока тесты сим-карт не проводились и сложно предположить, сколько из них необходимо будет заменить. Егоров уточнил, что компания свяжется с абонентами, которым необходимо будет физически поменять сим-карты.

7 мая замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким сообщил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом «+7». При совершении звонков и отправке SMS-сообщений их номера телефонов будут отображаться как российские, с префиксами «+7(949)» и «+7(959)» соответственно. Им можно будет звонить напрямую из РФ.

О перебоях в работе сотовой связи в Донбассе представители местных властей и СМИ неоднократно говорили с конца февраля. «Донецкое агентство новостей» сообщало о плохой работе единственного мобильного оператора связи в ДНР — «Феникса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных