ЛНР полностью перейдет на телефонный код России +7 в июле

По его словам, некоторым абонентам при переходе на код +7 потребуется замена сим-карт. Он также пояснил, что пока тесты сим-карт не проводились и сложно предположить, сколько из них необходимо будет заменить. Егоров уточнил, что компания свяжется с абонентами, которым необходимо будет физически поменять сим-карты.