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Bloomberg узнал о разработке гарнитуры виртуальной реальности Apple

Ведомости

Совету директоров Apple представили гарнитуру смешанной виртуальной и дополненной реальности, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, разработка устройства находится на близком к завершающему этапе разработки. Apple отказался от комментариев.

Другие собеседники издания рассказали, что в последние недели Apple ускорила разработку rOS (reality operating system) — программного обеспечения для гарнитуры. К тому же представление гарнитуры на заседании совета означает, что первая за много лет новая категория продукции Apple может быть запущена в течение нескольких месяцев, отметило агентство.

Это будет первая категория новых продуктов со времен Apple Watch в 2015 г. Таким образом компания ищет новые способы расширения линейки устройств, на которые приходится около 80% годовых продаж, отмечает агентство.

Агентство отметило, что гарнитура находится в разработке примерно с 2015 г. Изначально Apple планировала презентовать гарнитуру в 2019 г., а релиз был намечен на 2020 г. Затем компания перенесла презентацию на 2021 г., но потом снова отложила на 2022 или 2023 г.

В марте 2021 г. издание 9to5Mac со ссылкой на записку для инвесторов аналитика Минг-Чи Куо сообщало о выпуске Apple новой гарнитуры «шлемного типа» с возможностями дополненной и виртуальной реальности в 2022 г. По прогнозу аналитика, компания выпустит AR-очки в 2025 г., а после 2030 г. — контактные линзы с AR.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных