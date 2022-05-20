Bloomberg узнал о разработке гарнитуры виртуальной реальности Apple

Агентство отметило, что гарнитура находится в разработке примерно с 2015 г. Изначально Apple планировала презентовать гарнитуру в 2019 г., а релиз был намечен на 2020 г. Затем компания перенесла презентацию на 2021 г., но потом снова отложила на 2022 или 2023 г.