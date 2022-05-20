Bloomberg узнал о разработке гарнитуры виртуальной реальности Apple
Совету директоров Apple представили гарнитуру смешанной виртуальной и дополненной реальности, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, разработка устройства находится на близком к завершающему этапе разработки. Apple отказался от комментариев.
Другие собеседники издания рассказали, что в последние недели Apple ускорила разработку rOS (reality operating system) — программного обеспечения для гарнитуры. К тому же представление гарнитуры на заседании совета означает, что первая за много лет новая категория продукции Apple может быть запущена в течение нескольких месяцев, отметило агентство.
Это будет первая категория новых продуктов со времен Apple Watch в 2015 г. Таким образом компания ищет новые способы расширения линейки устройств, на которые приходится около 80% годовых продаж, отмечает агентство.
Агентство отметило, что гарнитура находится в разработке примерно с 2015 г. Изначально Apple планировала презентовать гарнитуру в 2019 г., а релиз был намечен на 2020 г. Затем компания перенесла презентацию на 2021 г., но потом снова отложила на 2022 или 2023 г.
В марте 2021 г. издание 9to5Mac со ссылкой на записку для инвесторов аналитика Минг-Чи Куо сообщало о выпуске Apple новой гарнитуры «шлемного типа» с возможностями дополненной и виртуальной реальности в 2022 г. По прогнозу аналитика, компания выпустит AR-очки в 2025 г., а после 2030 г. — контактные линзы с AR.