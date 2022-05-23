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GS Group: поставки кнопочных телефонов в России выросли на 43%

Ведомости

Объем поставок в Россию кнопочных мобильных телефонов вырос на 43% в I квартале 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого гола, передает ТАСС со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

В отчете уточняется, что количество ввезенных кнопочных телефонов в I квартале текущего года достигло уровня того же периода 2017 г., но ниже показателей 2019 г., когда импорт кнопочных телефонов вырос из-за поставок российского бюджетного бренда Inoi.

В I квартале 2022 г. импорт мобильных устройств в Россию составил 10,3 млн штук, доля смартфонов упала с 76% в I квартала прошлого года до 66% в I квартале 2022 г. При этом доля брендов Китая в России составила 38%, а доля российских брендов выросла с 17% до 27% благодаря кнопочным телефонам.

«Отказ от поставок смартфонов двумя лидерами — это экстраординарное событие, которое никак не продиктовано условиями рынка. При сохранении текущих запретов поставки лидеров будут вскоре заменены другими брендами и частично параллельным импортом, поэтому падение доли смартфонов до 60% — это временное явление», — уточнили в GS Group.

2 марта американская компания Apple приостановила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке ввоза приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.

В конце марта РБК со ссылкой на представителя «Ситилинка» сообщил, что запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Сотрудник одной из крупных сетей магазинов сообщил корреспонденту издания, что магазин торгует оставшейся на складе техникой. iPhone 11 и 12 продаются в России несколько лет, их запасы были небольшими, однако сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно так же, как iPhone 13 Pro Max полгода назад.

По оценке МТС, по итогам 2021 г. Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей в 32,1%, а Apple занимала третье место — 15,2%. На втором месте — Xiaomi с долей 29,1%. Один из собеседников издания на рынке отметил, что из-за приостановки поставок в Россию Samsung потеряет позицию лидера — его потеснят китайские бренды.

Минпромторг 6 мая утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, а также смартфоны и техника брендов Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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