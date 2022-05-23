Минцифры подготовит план по замене иностранного ПО в госорганах до 1 августа
Минцифры планирует подготовить план по замене зарубежного программного обеспечения российским для органов власти до 1 августа, говорится на сайте министерства.
«Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе "Гостех" для замены зарубежного ПО», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что в отдельных ведомствах до сих пор используют иностранное ПО в критически важных системах, что несет существенные риски. На него невозможно купить лицензии на расширение, новые модули и новые версии, поэтому госорганы должны организовать переход на российское ПО. Министерство обещало помочь ускорить замещение зарубежного ПО.
Минцифры предложило разработать типовые облачные решения в рамках «Гособлака» и «Гостеха». Также в министерстве предложили ведомствам вместо покупки тяжелого оборудования и серверов направить деньги на замену ПО в рамках текущих бюджетов.
30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о запрете госорганам использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 г. К этому времени органы власти должны перейти на российское ПО. Также с 31 марта запрещены госзакупки зарубежного ПО для КИИ без согласования с федеральным органом власти, уполномоченным правительством.