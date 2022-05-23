Минцифры подготовит план по замене иностранного ПО в госорганах до 1 августа

В министерстве рассказали, что в отдельных ведомствах до сих пор используют иностранное ПО в критически важных системах, что несет существенные риски. На него невозможно купить лицензии на расширение, новые модули и новые версии, поэтому госорганы должны организовать переход на российское ПО. Министерство обещало помочь ускорить замещение зарубежного ПО.