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Минцифры подготовит план по замене иностранного ПО в госорганах до 1 августа

Ведомости

Минцифры планирует подготовить план по замене зарубежного программного обеспечения российским для органов власти до 1 августа, говорится на сайте министерства.

«Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе "Гостех" для замены зарубежного ПО», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что в отдельных ведомствах до сих пор используют иностранное ПО в критически важных системах, что несет существенные риски. На него невозможно купить лицензии на расширение, новые модули и новые версии, поэтому госорганы должны организовать переход на российское ПО. Министерство обещало помочь ускорить замещение зарубежного ПО.

Минцифры предложило разработать типовые облачные решения в рамках «Гособлака» и «Гостеха». Также в министерстве предложили ведомствам вместо покупки тяжелого оборудования и серверов направить деньги на замену ПО в рамках текущих бюджетов.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о запрете госорганам использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 г. К этому времени органы власти должны перейти на российское ПО. Также с 31 марта запрещены госзакупки зарубежного ПО для КИИ без согласования с федеральным органом власти, уполномоченным правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных