«Коммерсантъ»: VK и «Яндекс» выступили против отключения рекомендательных алгоритмов

Источник в крупной ИТ-компании рассказал, что VK боится, что принятие документа помешает развивать платформу «VK видео», которую хотят запустить до конца года как отдельное приложение. По словам источника, одно из преимуществ платформы — рекомендательный алгоритм, который сможет соперничать с Youtube. В презентации технического директора «VK Видео» Александра Тоболя говорится, что 97% клипов в «VK Клипах» приходятся на рекомендации. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев. Автор законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин не ответил на вопрос, как отрасль отнеслась к его предложению.