Газета
Технологии

«Коммерсантъ»: VK и «Яндекс» выступили против отключения рекомендательных алгоритмов

Ведомости

VK и «Яндекс» выступили против законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ, в котором предлагается дать возможность пользователям отключать их, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников на ИТ-рынке. Источник издания, близкий к Госдуме, рассказал, что 27 мая экспертный совет партии «Единая Россия» будет обсуждать этот документ перед внесением его в Госдуму.

В законопроекте предлагается обязать онлайн-платформы дать возможность отключать рекомендации, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, и предупреждать об их применении. «Ведомости» ранее сообщили, что законопроект планируется принять в первом чтении в весеннюю сессию.

Собеседник издания рассказал, что в случае с «Яндексом» документ затрагивает поисковик. Источник отметил, что регулирование рекомендательных алгоритмов поисковых систем избыточно, их уже регулируют. Другой собеседник заявил, что из-за возможности отключить рекомендации пользователи могут резко снизить время, проводимое в сервисах компании. 

Источник в крупной ИТ-компании рассказал, что VK боится, что принятие документа помешает развивать платформу «VK видео», которую хотят запустить до конца года как отдельное приложение. По словам источника, одно из преимуществ платформы — рекомендательный алгоритм, который сможет соперничать с Youtube. В презентации технического директора «VK Видео» Александра Тоболя говорится, что 97% клипов в «VK Клипах» приходятся на рекомендации. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев. Автор законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин не ответил на вопрос, как отрасль отнеслась к его предложению.

Ранее по теме: В России могут частично отменить рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных