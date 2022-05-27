«Коммерсантъ»: VK и «Яндекс» выступили против отключения рекомендательных алгоритмов
VK и «Яндекс» выступили против законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ, в котором предлагается дать возможность пользователям отключать их, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников на ИТ-рынке. Источник издания, близкий к Госдуме, рассказал, что 27 мая экспертный совет партии «Единая Россия» будет обсуждать этот документ перед внесением его в Госдуму.
В законопроекте предлагается обязать онлайн-платформы дать возможность отключать рекомендации, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, и предупреждать об их применении. «Ведомости» ранее сообщили, что законопроект планируется принять в первом чтении в весеннюю сессию.
Собеседник издания рассказал, что в случае с «Яндексом» документ затрагивает поисковик. Источник отметил, что регулирование рекомендательных алгоритмов поисковых систем избыточно, их уже регулируют. Другой собеседник заявил, что из-за возможности отключить рекомендации пользователи могут резко снизить время, проводимое в сервисах компании.
Источник в крупной ИТ-компании рассказал, что VK боится, что принятие документа помешает развивать платформу «VK видео», которую хотят запустить до конца года как отдельное приложение. По словам источника, одно из преимуществ платформы — рекомендательный алгоритм, который сможет соперничать с Youtube. В презентации технического директора «VK Видео» Александра Тоболя говорится, что 97% клипов в «VK Клипах» приходятся на рекомендации. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев. Автор законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин не ответил на вопрос, как отрасль отнеслась к его предложению.