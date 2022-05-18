В России могут частично отменить рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов

В России могут частично отменить рекомендательные алгоритмы интернет-сервисовДепутат «Единой России» Антон Горелкин считает, что сейчас выгодная для платформ информация продвигается непрозрачными способами
Соответствующие поправки разработал зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, 18 мая он передал их для утверждения в экспертный совет «Единой России». Поправки предложены в закон об информации, следует из пояснительной записки к документу, с которой ознакомились «Ведомости». Горелкин подтвердил ее подлинность.
В законе появится статья 107, которая описывает обязанности интернет-ресурсов, следить за исполнением которых должен будет Роскомнадзор. Среди них – информирование пользователей об обработке их данных для использования рекомендательных алгоритмов; запрет алгоритмов для распространения запрещенного контента; обязанность публикации контактов для направления «юридически значимых сообщений» от пользователей и др.
Неподотчетность работы рекомендательных алгоритмов, основанных на непрозрачной схеме сбора данных, создает риски продвижения выгодной для владельцев сервисов или третьих лиц повестки и сокрытия «неудобного» контента, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такие технологии формируют вокруг пользователя «информационный пузырь», препятствуя реализации права на свободный поиск и получение информации, утверждается в документе. В качестве негативного примера приводится YouTube: Роскомнадзор указывал на понижение приоритета показов материалов СМИ и производителей контента из РФ.
Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев говорит, что аналогичные нормы есть или разрабатываются в других юрисдикциях: законопроект о рекомендательных сервисах рассматривается в конгрессе США, принят соответствующий закон в Китае.
«Поправки нужны, чтобы потребитель понимал, как работает сервис, какие данные о нем могли бы быть использованы», – говорит Журавлев. А если пользователя это не устраивает, он должен иметь возможность «защитить права», т. е. отказаться от обработки данных, перестать использовать сервис и т. д.
Дискуссионным на этапе разработки, говорит Горелкин, был пункт, который должен обязать сервисы обеспечить техническую возможность полного или частичного, по усмотрению компании, отказа от применения рекомендательных технологий. Похоже, что это первое веяние регулирования данной сферы, говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Есть вероятность, что иностранные сервисы не будут исполнять данное требование, что может послужить дополнительным поводом для ограничения к ним доступа, – отмечает он. – Кроме того, непонятно, как должен реализовываться механизм обеспечения права на полный отказ от рекомендательных технологий для тех сервисов, которые полностью построены на данных алгоритмах. Например, тот же TikTok утратит свой смысл».
Общие положения законопроекта отрасль поддерживает, говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян: они уже были внесены РАЭК и Ассоциацией больших данных в белую книгу Кодекса этики больших данных. «Но мы выступали против полного отказа от рекомендательных систем, так как это негативно повлияет на работу сервисов», – уточняет эксперт. Согласно аналитической записке РАЭК по вопросу регулирования рекомендательных систем, чрезмерное дополнительное регулирование – с учетом уже действующих требований – приведет к потере потребительской ценности таких сервисов за счет усложнения и удорожания процесса разработки и поддержки таких систем.
Рекомендательные сервисы, являясь по существу рыночным механизмом повышения качества предоставляемых услуг, не относятся к категории систем, способных оказать значительное влияние на права, свободы и благополучие людей и общества, а значит, не требуют введения дополнительных регуляторных требований, говорится в записке. В Кодексе этики больших данных обозначены риски работы рекомендательных систем. В том числе влияние на решение индивида, обеспечение прозрачности, объективность в выборке данных. Кодекс подписали 12 декабря 2019 г. «Газпром-медиа холдинг», «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк», Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, Группа Qiwi, Mail.ru Group, Группа ВТБ, «Вымпелком», «Ростелеком», МТС, а также Аналитический центр при правительстве РФ.
В других странах, говорит Журавлев, за неисполнения требований к рекомендательным сервисам есть штрафы для компаний за нарушение таких норм: «Российские законодатели предлагают сначала посмотреть, как закон будет работать». При обсуждении инициативы не исключалось, что действие закона можно распространить только на отдельные виды сервисов, в частности социальные сети и видеохостинги – это наиболее используемый потребителями сегмент, утверждает Журавлев. Сделать прозрачным рекомендательные сервисы должны будут все платформы, которые их используют, уточняет Горелкин: «И конечно, это не только соцсети и видеохостинги, но, например, аудиовизуальные сервисы, маркетплейсы, соцсети».
Горелкин говорит, что «Единая Россия» проведет консультации с индустрией до внесения законопроекта в Госдуму: «Важно, чтобы в текущих условиях не навредить [в том числе] рекламному рынку страны».
«Мы ничего не имеем против информирования и повышения прозрачности при рекомендациях, но предложенная механика регулирования вызывает у нас сомнения», – говорит глава ассоциации «Интернет-видео» (включает крупнейшие российские онлайн-кинотеатры) Алексей Бырдин. «Разработчики обещают прислушаться к позиции отрасли, которую мы подготовим, ознакомившись с текстом. Объективно сейчас не лучший момент для повышения административной нагрузки на российский бизнес, тем более в вопросе, который может быть эффективно решен саморегулированием рынка», – резюмирует Бырдин.
Горелкин рассчитывает, что законопроект будет принят в первом чтении до конца этой сессии.