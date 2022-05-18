В России могут частично отменить рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов

В других странах, говорит Журавлев, за неисполнения требований к рекомендательным сервисам есть штрафы для компаний за нарушение таких норм: «Российские законодатели предлагают сначала посмотреть, как закон будет работать». При обсуждении инициативы не исключалось, что действие закона можно распространить только на отдельные виды сервисов, в частности социальные сети и видеохостинги – это наиболее используемый потребителями сегмент, утверждает Журавлев. Сделать прозрачным рекомендательные сервисы должны будут все платформы, которые их используют, уточняет Горелкин: «И конечно, это не только соцсети и видеохостинги, но, например, аудиовизуальные сервисы, маркетплейсы, соцсети».