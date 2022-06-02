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В Подмосковье внедрят систему распознавания силуэтов

Ведомости

Поставщик системы распознавания лиц NtechLab договорился с властями Подмосковья и еще двух регионов о внедрении системы распознавания силуэтов, с помощью которой можно получить обезличенные данные о посещении общественных мест, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. В NtechLab не уточнили, где кроме Подмосковья, будет задействована система.

В NtechLab пояснили, что ПО с искусственным интеллектом при интеграции с городскими камерами сможет посчитать число посетителей, проанализировать их маршрут и т. д. Систему уже внедрили на 200 объектах — в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медучреждениях. ПО распознает силуэт, сохраняет данные в виде аналитических отчетов и таблиц, которые удаляются через установленное заказчиком время. Коммерческий директор компании Ирина Кривенкова пояснила, что система позволяет понять, какие объекты перегружены, а информацию с камер на автобусных остановках можно использовать, например, для планирования маршрутов.

Замминистра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев рассказал изданию, что современные технологии помогли усилить контроль за безопасностью людей и профилактикой преступлений. Доступ к данным системы могут получить сотрудники оперативно-розыскных служб, адвокаты по запросу человека, управляющие и страховые компании.

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе установлено более 82 000 камер наблюдения, а в этом году планируется ввести еще 25. Не менее 20 000 подъездов хотят оборудовать камерами с функцией распознавания лиц. По данным мэрии, в Москве установлено 213 000 камер видеонаблюдения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных