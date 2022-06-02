В Подмосковье внедрят систему распознавания силуэтов

В NtechLab пояснили, что ПО с искусственным интеллектом при интеграции с городскими камерами сможет посчитать число посетителей, проанализировать их маршрут и т. д. Систему уже внедрили на 200 объектах — в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медучреждениях. ПО распознает силуэт, сохраняет данные в виде аналитических отчетов и таблиц, которые удаляются через установленное заказчиком время. Коммерческий директор компании Ирина Кривенкова пояснила, что система позволяет понять, какие объекты перегружены, а информацию с камер на автобусных остановках можно использовать, например, для планирования маршрутов.