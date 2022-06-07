Group-IB рассказала о схеме мошенничества с оплатой в PlayStation Store

Специалисты рассказали, что россиян чаще всего переводят на мошеннические сайты-опросники, рекламные баннеры, фишинг или сайты со встроенным вредоносным ПО. Жителям Европы злоумышленники оформляют «подписки» на различные сервисы, предлагают им розыгрыши призов или бонусные карты бытовых магазинов. В Азии может запуститься установка сторонних расширений для браузера, реклама региональных магазинов, доставка ценных призов или реклама казино и бинарных опционов, отметили в компании.