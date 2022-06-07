Group-IB рассказала о схеме мошенничества с оплатой в PlayStation Store
Специалисты Group-IB выявили около 250 мошеннических сайтов, на которых предлагается «пополнить счет» в PlayStation Store или «купить» игровую валюту в Brawl Stars, сообщила пресс-служба компании.
«Group-IB обнаружила новые мошеннические схемы, связанные с пополнением счета в магазине PlayStation Store и продажей игровой валюты в популярной мобильной игре Brawl Stars. Всего же эксперты Group-IB Digital Risk Protection выявили около 250 мошеннических ресурсов известных брендов и разработчиков игр, куда злоумышленники нагоняют трафик», — рассказали в Group-IB.
10 марта 2022 г. Sony на фоне военной спецоперации России на Украине приостановила свою деятельность на территории России Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, с помощью которого покупаются и обновляются игры для консолей.
В конце мая специалисты компании обнаружили фишинговый сайт PlayStation Store. Мошенники предлагали купить подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в магазине, однако, по их словам, остались ваучеры на суммы от 2500 до 6000 руб. Злоумышленники заманивали жертв, перенаправляли на фиктивные ссылки для оплаты и похищали данные банковских карт и деньги.
Также злоумышленники предлагают потенциальным жертвам бесплатно сгенерировать бонусы для игр и онлайн-сервисов. С начала года эксперты выявили 246 сайтов со страницами, которые используют всемирно известные бренды или мобильные игры, популярные среди детей.
Специалисты рассказали, что россиян чаще всего переводят на мошеннические сайты-опросники, рекламные баннеры, фишинг или сайты со встроенным вредоносным ПО. Жителям Европы злоумышленники оформляют «подписки» на различные сервисы, предлагают им розыгрыши призов или бонусные карты бытовых магазинов. В Азии может запуститься установка сторонних расширений для браузера, реклама региональных магазинов, доставка ценных призов или реклама казино и бинарных опционов, отметили в компании.