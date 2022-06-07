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Group-IB рассказала о схеме мошенничества с оплатой в PlayStation Store

Ведомости

Специалисты Group-IB выявили около 250 мошеннических сайтов, на которых предлагается «пополнить счет» в PlayStation Store или «купить» игровую валюту в Brawl Stars, сообщила пресс-служба компании.

«Group-IB обнаружила новые мошеннические схемы, связанные с пополнением счета в магазине PlayStation Store и продажей игровой валюты в популярной мобильной игре Brawl Stars. Всего же эксперты Group-IB Digital Risk Protection выявили около 250 мошеннических ресурсов известных брендов и разработчиков игр, куда злоумышленники нагоняют трафик», — рассказали в Group-IB.

10 марта 2022 г. Sony на фоне военной спецоперации России на Украине приостановила свою деятельность на территории России Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, с помощью которого покупаются и обновляются игры для консолей.

В конце мая специалисты компании обнаружили фишинговый сайт PlayStation Store. Мошенники предлагали купить подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в магазине, однако, по их словам, остались ваучеры на суммы от 2500 до 6000 руб. Злоумышленники заманивали жертв, перенаправляли на фиктивные ссылки для оплаты и похищали данные банковских карт и деньги.

Также злоумышленники предлагают потенциальным жертвам бесплатно сгенерировать бонусы для игр и онлайн-сервисов. С начала года эксперты выявили 246 сайтов со страницами, которые используют всемирно известные бренды или мобильные игры, популярные среди детей.

Специалисты рассказали, что россиян чаще всего переводят на мошеннические сайты-опросники, рекламные баннеры, фишинг или сайты со встроенным вредоносным ПО. Жителям Европы злоумышленники оформляют «подписки» на различные сервисы, предлагают им розыгрыши призов или бонусные карты бытовых магазинов. В Азии может запуститься установка сторонних расширений для браузера, реклама региональных магазинов, доставка ценных призов или реклама казино и бинарных опционов, отметили в компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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