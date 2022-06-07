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Шадаев: российские провайдеры смогут перенаправить трафик через Азию

Ведомости

У Минцифры есть запасной план на случай возможного отключения российских операторов от европейских точек обмена интернет-трафиком, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, с февраля было «один или два инцидента, когда отключили российских операторов», и в целом такая работа а европейском направлении заморожена. «обмен трафиком у нас есть».

«Но у нас есть план "Б": в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком, перенаправить трафик через Азию», — сказал Шадаев (цитата по «Интерфакс»). Министр отметил, что у «Ростелекома» как у главного индустриального оператора такие возможности есть.

«Мегафон» и »Ростелеком» в середине марта отключили от точки обмена трафиком британской компании LINX. В отношении других российских клиентов, которые могут быть аффилированы с вышеназванными компаниями, LINX продолжила свою работу. В конце марта Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования (GSMA) исключила из своего состава «МегаФон». В то же время  официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в начале июня заявил о заинтересованности в сохранении открытости российского сегмента интернета.

Ранее по теме: «Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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