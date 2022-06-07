Шадаев: российские провайдеры смогут перенаправить трафик через Азию

По словам министра, с февраля было «один или два инцидента, когда отключили российских операторов», и в целом такая работа а европейском направлении заморожена. «обмен трафиком у нас есть».



«Но у нас есть план "Б": в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком, перенаправить трафик через Азию», — сказал Шадаев (цитата по «Интерфакс»). Министр отметил, что у «Ростелекома» как у главного индустриального оператора такие возможности есть.