«Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи

«Лично я не вижу ни одного негативного фактора последствий в исключении «Мегафона» из GSMA. Эта ассоциация оказывает нулевое влияние на телеком-индустрию, никак не влияя на операторский бизнес. Единственное преимущество в состоянии в ней – это доступ к исследованиям, информационным материалам ее участников», – оценил эффект от исключения «Мегафона» из GSMA Сергей Половников, глава аналитического агентства Content Review. По его словам, участие компаний в этом объединении имеет скорее репутационный эффект, нежели практический смысл для бизнеса.