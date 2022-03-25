«Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи

«Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связиВ компании считают решение неправомерным и будут настаивать на восстановлении своего статуса
Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA сообщила об исключении российской компании «Мегафон», вступившей в эту организацию в 1995 г. (тогда это было ЗАО «Северо–Западный GSM»).
«Информируем, что «Мегафон» более не является членом GSMA», – утверждается в сообщении ассоциации, с которым ознакомились «Ведомости». Причин, по которым было принято решение, в сообщении не приведено. «Ведомости» направили запрос в GSMA.
GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования, действующее с 1995 г. Важнейшим направлением деятельности GSMA является выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.
ПАО «Мегафон» наряду с МТС,«Билайном» и Tele2 является одним из крупнейших операторов мобильной связи в России. Его абонентская база по итогам 2021 г. превысила 74 млн абонентов. Как сообщала компания в начале марта, ее выручка за 2021 г. составила 354,2 млрд руб., чистая прибыль – 66,2 млрд руб., капзатраты – 46,9 млрд руб.
«Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», – заявил «Ведомостям» представитель «Мегафона».
Одновременно с исключением «Мегафона» GSMA сообщила, что исключила российского оператора из так называемого «перечня роуминговых партнеров» (Roaming partner listing, RPL). Это не говорит об отключении «Мегафона» от международного роуминга, утверждает представитель оператора. Он пояснил, что RPL – это справочный список партнеров-операторов: «нахождение в списке не влияет на договорные отношения между операторами».
Роуминговые соглашения телеком-операторы заключают самостоятельно с каждым партнером, ассоциация не имеет к ним отношения. «Это как если два человека общаются между собой в социальной сети и платформа вдруг их заблокирует – это же не означает, что они перестанут общаться», – рассуждает один из собеседников «Ведомостей» на телеком-рынке.
По словам представителя «Мегафона», членство в GSMA предоставляло компании доступ к экспертизе коллег-операторов. Сам «Мегафон» также предоставлял свои знания в рамках информационного взаимодействия. «Однако ни один из элементов нашего сотрудничества с GSMA не является невосполнимым и никак не влияет ни на работоспособность нашей сети, ни на удобство наших клиентов», – резюмировал представитель компании.
Другие российские операторы не получали аналогичных уведомлений от GSMA. «Мы члены этой ассоциации и никаких уведомлений (об исключении из нее. – Прим. «Ведомостей») не получали», – сообщил «Ведомостям» представитель МТС. Так же ответил и представитель Tele2, отметив, что компания рассчитывает продолжить участвовать в альянсе. Представитель «Билайна» не стал комментировать вопрос об участии в GSMA.
«Лично я не вижу ни одного негативного фактора последствий в исключении «Мегафона» из GSMA. Эта ассоциация оказывает нулевое влияние на телеком-индустрию, никак не влияя на операторский бизнес. Единственное преимущество в состоянии в ней – это доступ к исследованиям, информационным материалам ее участников», – оценил эффект от исключения «Мегафона» из GSMA Сергей Половников, глава аналитического агентства Content Review. По его словам, участие компаний в этом объединении имеет скорее репутационный эффект, нежели практический смысл для бизнеса.
Также не видит какого-либо влияния на бизнес «Мегафона» в исключении из GSMA и аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Избирательность же, с которой ассоциация исключила «Мегафон», оставив среди членов объединения МТС, «Билайн» и Tele2, он связывает с санкциями в отношении бизнесмена Алишера Усманова – основателя и совладельца USM Holdings (ему принадлежит менее 50% в капитале USM). Структуры USM владеют 100% акций «Мегафона».
Усманов был включен в перечень лиц, в отношении которых США и Великобритания ввели санкции 3 марта. В Вашингтоне тогда заявляли, что ограничения призваны отрезать бизнесменов и членов их семей от финансовой системы США, заморозить их активы и заблокировать собственность.