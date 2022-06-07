Клиенты СДЭК подали коллективный иск из-за утечки персональных данных

В конце марта сервис «Яндекс.Еда» сообщил, что в сеть утекли номера телефонов и информация о заказах клиентов. Это объяснили недобросовестными действиями одного из сотрудников. Спустя три недели после этого в интернете распространилась ссылка на ресурс с персональными данными клиентов «Яндекс.Еды» в виде карты. На ней можно было увидеть адреса доставок, телефон, электронную почту и сумму заказов за шесть месяцев. Позже Роскомнадзор заблокировал сайт и оштрафовал компанию за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных на 60 000 руб.