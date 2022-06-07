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Клиенты СДЭК подали коллективный иск из-за утечки персональных данных

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Клиенты сервиса экспресс-доставки СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн руб. о взыскании компенсации за утечку персональных данных, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо. 

Иск был подан в Центральный районный суд Новосибирска, по месту регистрации ответчика. Причиной разбирательства стала масштабная утечка персональных данных клиентов сервиса. В открытом доступе оказались две таблицы с ФИО, номерами телефонов, адресами и другими чувствительными данными клиентов компании: один файл содержал 466 млн строк, второй — 822 млн, пишет «Коммерсантъ».

В иске участвуют 22 пользователя службы СДЭК, еще более 100 пользователей отправили заявки на присоединение к коллективному иску. Согласно исковому заявлению, моральная компенсация каждому участнику процесса полагается в размере 100 000.

В конце марта сервис «Яндекс.Еда» сообщил, что в сеть утекли номера телефонов и информация о заказах клиентов. Это объяснили недобросовестными действиями одного из сотрудников. Спустя три недели после этого в интернете распространилась ссылка на ресурс с персональными данными клиентов «Яндекс.Еды» в виде карты. На ней можно было увидеть адреса доставок, телефон, электронную почту и сумму заказов за шесть месяцев. Позже Роскомнадзор заблокировал сайт и оштрафовал компанию за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных на 60 000 руб.

В мая аналогичная ситуация произошла с клиентами Delivery Club. В компании тогда отметили, что после окончания внутреннего расследования компания также планирует провести дополнительный аудит внутренних систем. В Telegram-каналах сообщалось об утечке клиентской базы сервиса, состоящей из 250 млн строк с ФИО, адресами пользователей, информацией о заказах и иных данных.

Ранее по теме: Delivery Club сообщил об утечке данных заказов клиентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных