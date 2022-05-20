Delivery Club сообщил об утечке данных заказов клиентов

«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении. В Delivery Club отметили, что после окончания внутреннего расследования компания также планирует провести дополнительный аудит внутренних систем.