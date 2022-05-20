Delivery Club сообщил об утечке данных заказов клиентов
Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о заказах, совершенных пользователями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы доставки.
«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении. В Delivery Club отметили, что после окончания внутреннего расследования компания также планирует провести дополнительный аудит внутренних систем.
В Telegram-каналах ранее сообщалось о публикации данных заказов Delivery Club. База из 250 млн строк содержит ФИО, адреса пользователей, информацию о заказах и иные данные и распространяется бесплатно.
1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей из-за якобы недобросовестных действий одного из сотрудников. Позднее в открытом доступе появилась база данных клиентов сервиса, в которой содержались фамилии, имена, отчества пользователей, их адреса, телефоны, электронные почты и общие суммы заказов. 24 марта руководитель сервиса Роман Маресов сообщил, что пользователи сервиса смогут удалять персональные данные из приложения. В конце апреля «Яндекс.Еда» был оштрафован на 60 000 руб.
33 пользователя сервиса также подали коллективный иск в суд. Каждый из них требовал от компании по 100 000 руб. из-за утечки данных. После этого стало известно о втором коллективном иске, в котором участвовали уже 24 клиента «Яндекс.Еды».