В Telegram появится Premium подписка
Мессенджер Telegram планирует запустить Premium подписку, которая будет включать в себя несколько платных функций и особенностей, следует из сообщения пресс-службы. Стоимость Telegram Premium в данный момент неизвестна, однако в сети появилась информация, что подписка будет стоить стоить $4,99 или 300 руб. в месяц.
«Это второй по счёту метод монетизации мессенджера после рекламной платформы, который покроет долю расходов на обслуживание приложения и позволит разработчикам и дальше предоставлять пользователям неограниченный и бесплатный сервис», — говорится в сообщении.
После приобретения подписки пользователям станут доступны новые функции и особенности, в том числе:
удвоенные лимиты на количество чатов в папке, избранные стикеры, подключенные к приложению аккаунтов с уникальными номерами;
загрузка файлов размером до 4 ГБ;
более высокая скорость загрузки;
конвертация голосовых сообщений в текст;
отсутствие рекламы;
уникальные реакции, премиальные стикеры, анимированные аватары и дополнительные значки приложения;
расширенное управление диалогами.
В мае Telegram изменил описание своего приложения, намекнув на введение платного контента для пользователей в самое ближайшее время. Если раньше описание звучало следующим образом: «Telegram Бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы», то теперь появилась новая надпись — «Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа».
В конце 2020 г. основатель мессенджера Павел Дуров объявил о появлении первых платных функций в приложении. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. Он отмечал, что реклама в Telegram появится только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной.
6 ноября прошлого года основатель мессенджера Павел Дуров анонсировал введение возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию в виде недорогой подписки предложили сами пользователи. Рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале, добавил Дуров.