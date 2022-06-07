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В Telegram появится Premium подписка

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Мессенджер Telegram планирует запустить Premium подписку, которая будет включать в себя несколько платных функций и особенностей, следует из сообщения пресс-службы. Стоимость Telegram Premium в данный момент неизвестна, однако в сети появилась информация, что подписка будет стоить стоить $4,99 или 300 руб. в месяц.

«Это второй по счёту метод монетизации мессенджера после рекламной платформы, который покроет долю расходов на обслуживание приложения и позволит разработчикам и дальше предоставлять пользователям неограниченный и бесплатный сервис», — говорится в сообщении.

После приобретения подписки пользователям станут доступны новые функции и особенности, в том числе:

  • удвоенные лимиты на количество чатов в папке, избранные стикеры, подключенные к приложению аккаунтов с уникальными номерами;

  • загрузка файлов размером до 4 ГБ; 

  • более высокая скорость загрузки;

  • конвертация голосовых сообщений в текст;

  • отсутствие рекламы;

  • уникальные реакции, премиальные стикеры, анимированные аватары и дополнительные значки приложения;  

  • расширенное управление диалогами.

В мае Telegram изменил описание своего приложения, намекнув на введение платного контента для пользователей в самое ближайшее время. Если раньше описание звучало следующим образом: «Telegram Бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы», то теперь появилась новая надпись — «Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа».

В конце 2020 г. основатель мессенджера Павел Дуров объявил о появлении первых платных функций в приложении. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. Он отмечал, что реклама в Telegram появится только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной.

6 ноября прошлого года основатель мессенджера Павел Дуров анонсировал введение возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию в виде недорогой подписки предложили сами пользователи. Рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале, добавил Дуров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных