В Telegram появится Premium подписка

В конце 2020 г. основатель мессенджера Павел Дуров объявил о появлении первых платных функций в приложении. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. Он отмечал, что реклама в Telegram появится только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной.