Дуров обвинил Apple в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений

«Мы подозреваем, что Apple, возможно, намеренно наносит ущерб веб-приложениям, чтобы заставить пользователей загружать больше собственных приложений, с которых компания может взимать комиссию в размере 30%», — утверждает Дуров. По его словам, разработчики часто жалуются на технические проблемы в браузере Safari, который чаще всего используется в iOS-устройствах.