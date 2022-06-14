Дуров обвинил Apple в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений
Компания Apple ограничивает разработчиков в том, что они могут делать на iPhone и iPad, чтобы не позволить другим приложениям достичь качества на уровне ее собственных приложений на iOS, написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.
«Мы подозреваем, что Apple, возможно, намеренно наносит ущерб веб-приложениям, чтобы заставить пользователей загружать больше собственных приложений, с которых компания может взимать комиссию в размере 30%», — утверждает Дуров. По его словам, разработчики часто жалуются на технические проблемы в браузере Safari, который чаще всего используется в iOS-устройствах.
В апреле один из разработчиков опубликовал список основных проблем Safari. Среди них — недоступность push-уведомлений, автоматическая прокрутка страницы вниз после нажатия на текстовое поле, проблема с открытием контекстного меню и случайная перезагрузка при масштабировании видео или прокрутке большого количества контента.
В начале мая Еврокомиссия установила, что Apple ограничила доступ к технологии NFC (Near-Field Communication), используемой на смартфонах для бесконтактных платежей. В ЕК посчитали, что тем самым компания злоупотребила своим доминирующим положением и нарушила установленные правила конкуренции.
Представители ЕК пришли к выводу, что «доминирующее положение Apple на рынке мобильных кошельков для своей операционной системы iOS ограничивает конкуренцию, резервируя доступ к технологии NFC для Apple Pay». Если подозрения подтвердятся, это будет нарушением ст. 102 Договора о функционировании Евросоюза (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.