Еврокомиссия предъявила Apple обвинение из-за Apple Pay
Компания Apple ограничила доступ к технологии NFC (Near-Field Communication), используемой на смартфонах для бесконтактных платежей, следует из заявления Еврокомиссии. В ЕК считают, что тем самым компания злоупотребила своим доминирующим положением и нарушила установленные правила конкуренции.
«У нас есть свидетельства того, что Apple ограничивала доступ третьих сторон к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих мобильных кошельков на устройствах Apple», – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрет Вестагер. К примеру, на iPhone нельзя установить другие сервисы для бесконтактной оплаты.
Представители ЕК пришли к выводу, что «доминирующее положение Apple на рынке мобильных кошельков для своей операционной системы iOS ограничивает конкуренцию, резервируя доступ к технологии NFC для Apple Pay». Если подозрения подтвердятся, это будет нарушением ст. 102 Договора о функционировании Евросоюза (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.
По мнению Вестагер, потребители должны получать выгоду от «конкурентной и инновационной платежной среды». Это невозможно обеспечить в условиях, когда один из акторов на рынке злоупотребляет своим положением, подчеркнуто в заявлении.
Ранее ЕС анонсировал законопроект о цифровых рынках, согласно которому Apple должна будет разрешить устанавливать на iPhone приложения сторонних разработчиков в обход магазина приложений App Store. Тогда глава Apple Тим Кук заявил, что новое требование может подвергнуть пользователей рискам по защите их данных.