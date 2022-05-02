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Технологии

Еврокомиссия предъявила Apple обвинение из-за Apple Pay

Ведомости

Компания Apple ограничила доступ к технологии NFC (Near-Field Communication), используемой на смартфонах для бесконтактных платежей, следует из заявления Еврокомиссии. В ЕК считают, что тем самым компания злоупотребила своим доминирующим положением и нарушила установленные правила конкуренции.

«У нас есть свидетельства того, что Apple ограничивала доступ третьих сторон к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих мобильных кошельков на устройствах Apple», – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрет Вестагер. К примеру, на iPhone нельзя установить другие сервисы для бесконтактной оплаты.

Представители ЕК пришли к выводу, что «доминирующее положение Apple на рынке мобильных кошельков для своей операционной системы iOS ограничивает конкуренцию, резервируя доступ к технологии NFC для Apple Pay». Если подозрения подтвердятся, это будет нарушением ст. 102 Договора о функционировании Евросоюза (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По мнению Вестагер, потребители должны получать выгоду от «конкурентной и инновационной платежной среды». Это невозможно обеспечить в условиях, когда один из акторов на рынке злоупотребляет своим положением, подчеркнуто в заявлении.

Ранее ЕС анонсировал законопроект о цифровых рынках, согласно которому Apple должна будет разрешить устанавливать на iPhone приложения сторонних разработчиков в обход магазина приложений App Store. Тогда глава Apple Тим Кук заявил, что новое требование может подвергнуть пользователей рискам по защите их данных.

Ранее по теме: FT: Евросоюз планирует предъявить обвинение Apple из-за Apple Pay
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных