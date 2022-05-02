Еврокомиссия предъявила Apple обвинение из-за Apple Pay

«У нас есть свидетельства того, что Apple ограничивала доступ третьих сторон к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих мобильных кошельков на устройствах Apple», – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрет Вестагер. К примеру, на iPhone нельзя установить другие сервисы для бесконтактной оплаты.