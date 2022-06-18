Минцифры заявило о необходимости срочно нарастить экспорт IT-решений

Для компенсации потери зарубежного рынка России необходимо срочно наращивать экспорт отечественных IT-решений в дружественные страны, сделать это без поддержки государства будет невозможно. Об этом говорится в заявлении Минцифры по итогам бизнес-завтрака с представителями отрасли в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).