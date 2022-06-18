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Минцифры заявило о необходимости срочно нарастить экспорт IT-решений

Ведомости

Для компенсации потери зарубежного рынка России необходимо срочно наращивать экспорт отечественных IT-решений в дружественные страны, сделать это без поддержки государства будет невозможно. Об этом говорится в заявлении Минцифры по итогам бизнес-завтрака с представителями отрасли в рамках  Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ведомство предлагает поставлять российскую продукцию в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. По мнению Минцифры, необходимо ввести следующие меры финансовой поддержки экспорта:

  • гранты IT-компаниям для выхода на зарубежные рынки

  • льготное кредитование зарубежных заказчиков для приобретения российских решений

  • страхование дебиторских задолженностей

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Министерство предлагает организовать работу по созданию «инфраструктуры платежей за использование российских IT-решений». К выполнению этой задачи можно привлечь инновационный центр «Сколково», считают в Минцифры. 

«Использование системы торгпредств как точки притяжения и опоры, появление в них «цифровых атташе», которые должны иметь прозрачную финансовую мотивацию от продаж российских продуктов и согласовываться бизнесом», — говорится в заявлении.  

В целом ведомство выделило четыре блока, по которым должна выстраиваться работа: инфраструктура финансовой поддержки экспорта, инфраструктура поддержки продаж, инфраструктура платежей и инфраструктура международного взаимодействия.

По мнению Минцифры, для реализации этих планов необходимо срочно активизировать работу по линии Российского экспортного центра и создать в министерстве постоянно действующую рабочую группу поддержки экспорта. Ожидается, что программу поддержки экспорта по предложениям отрасли сформируют в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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