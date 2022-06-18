Минцифры заявило о необходимости срочно нарастить экспорт IT-решений
Для компенсации потери зарубежного рынка России необходимо срочно наращивать экспорт отечественных IT-решений в дружественные страны, сделать это без поддержки государства будет невозможно. Об этом говорится в заявлении Минцифры по итогам бизнес-завтрака с представителями отрасли в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ведомство предлагает поставлять российскую продукцию в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. По мнению Минцифры, необходимо ввести следующие меры финансовой поддержки экспорта:
гранты IT-компаниям для выхода на зарубежные рынки
льготное кредитование зарубежных заказчиков для приобретения российских решений
страхование дебиторских задолженностей
Министерство предлагает организовать работу по созданию «инфраструктуры платежей за использование российских IT-решений». К выполнению этой задачи можно привлечь инновационный центр «Сколково», считают в Минцифры.
«Использование системы торгпредств как точки притяжения и опоры, появление в них «цифровых атташе», которые должны иметь прозрачную финансовую мотивацию от продаж российских продуктов и согласовываться бизнесом», — говорится в заявлении.
В целом ведомство выделило четыре блока, по которым должна выстраиваться работа: инфраструктура финансовой поддержки экспорта, инфраструктура поддержки продаж, инфраструктура платежей и инфраструктура международного взаимодействия.
По мнению Минцифры, для реализации этих планов необходимо срочно активизировать работу по линии Российского экспортного центра и создать в министерстве постоянно действующую рабочую группу поддержки экспорта. Ожидается, что программу поддержки экспорта по предложениям отрасли сформируют в сентябре.