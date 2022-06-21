Telegram снизил стоимость платной подписки

Мессенджер объявил о запуске платной подписки 19 июня. Она дает возможность скачивать из Telegram и загружать в него файлы большего объема, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять стикеры с полноэкранной анимацией, выбирать иконку приложения, а также отключать рекламу. При этом все функции, которые были запущены ранее, будут доступны всем пользователям мессенджера.