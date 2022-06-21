Telegram снизил стоимость платной подписки
Стоимость подписки на мессенджер Telegram снизилась с 449 до 299 руб., оформить подписку по более низкой цене можно через официальный бот @PremiumBot. При запуске он предлагает пользователю оплатить подписку за 299 руб.
Мессенджер объявил о запуске платной подписки 19 июня. Она дает возможность скачивать из Telegram и загружать в него файлы большего объема, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять стикеры с полноэкранной анимацией, выбирать иконку приложения, а также отключать рекламу. При этом все функции, которые были запущены ранее, будут доступны всем пользователям мессенджера.
В конце 2020 г. основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в приложении появятся платные функции. Он объяснил такое решение тем, что из-за роста числа пользователей у мессенджера увеличились расходы. В ноябре Дуров объявил о введении возможности отключить рекламу в каналах. 7 июня этого года пресс-служба Telegram заявила о появлении платной подписки.