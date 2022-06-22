Росгвардию могут интегрировать в компьютерные игры для улучшения имиджа

В письме говорится, что в Госдуме провели совещание на эту тему и по его итогам решили, что популяризовать Росгвардию можно через создание новой компьютерной тактическо-командной игры о ведомстве или через интеграцию его брендирования с созданием уникальных персонажей в существующую игру. Финансировать идею можно в рамках гранта или других бюджетных мер поддержки без расходов Росгвардии.