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Росгвардию могут интегрировать в компьютерные игры для улучшения имиджа

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил письмо директору Росгвардии Виктору Золотову с предложением поднять престиж ведомства с помощью компьютерных игр, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В Росгвардии изданию подтвердили получение письма и рассказали, что прорабатывают эту инициативу. Хинштейн пояснил изданию, что Росгвардии как самому молодому силовому ведомству, «которое находится на переднем фронте борьбы с преступностью», целесообразно использовать новые формы медиакоммуникаций. Такой подход могут использовать и другие силовые ведомства, убежден депутат.

В письме говорится, что в Госдуме провели совещание на эту тему и по его итогам решили, что популяризовать Росгвардию можно через создание новой компьютерной тактическо-командной игры о ведомстве или через интеграцию его брендирования с созданием уникальных персонажей в существующую игру. Финансировать идею можно в рамках гранта или других бюджетных мер поддержки без расходов Росгвардии.

Источник издания рассказал, что такая идея обсуждалась последние полгода, то есть еще до начала спецоперации на Украине. На одной из встреч предложили VK создать такую игру, но компания отказалась. В компании отказались от комментариев.

В Минцифры назвали игры одним из важных элементов ИТ-индустрии и рассказали, что вместе с представителями отрасли обсуждают оптимальные формы поддержки их развития. Однако источник издания в крупной международной игровой студии отметил, что российские компании вряд ли возьмутся за проект Росгвардии из-за риска санкций против самой компании и конкретных разработчиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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