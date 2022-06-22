В «Лаборатории Касперского» сообщили об активизации телефонных мошенников
Доля россиян, которым звонили мошенники с неизвестных номеров, начала расти с середины марта и к концу мая достигла 12,5% от общего числа абонентов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». С декабря 2021 г. по февраль 2022 г. показатель составлял 9,5%. Более 70% пользователей получали разные нежелательные звонки, в том числе спам.
Главный эксперт компании Сергей Голованов рассказал, что после начала спецоперации число мошеннических звонков снизилось, но в апреле и мае показатель вернулся на уровень 2021 г. Мошенники начала включать в свои легенды новостную повестку, в том числе отключение банков от системы SWIFT.
В «Яндексе» изданию сообщили, что количество опасных звонков в мае этого года выросло на 32% в годовом выражении. По данным ЦБ, в I квартале этого года злоумышленники похитили у банковских клиентов более 3,3 млрд руб. – почти на 14% больше в годовом выражении.
В «Вымпелкоме» подтвердили, что каждый восьмой звонок является нежелательным, а количество методов мошенничества с применением социального инжиниринга не уменьшается. В Tele2 также рассказали, что за последние 2 месяца активность мошенников вернулась на прежний уровень.