В «Лаборатории Касперского» сообщили об активизации телефонных мошенников

В «Яндексе» изданию сообщили, что количество опасных звонков в мае этого года выросло на 32% в годовом выражении. По данным ЦБ, в I квартале этого года злоумышленники похитили у банковских клиентов более 3,3 млрд руб. – почти на 14% больше в годовом выражении.