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В «Лаборатории Касперского» сообщили об активизации телефонных мошенников

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Доля россиян, которым звонили мошенники с неизвестных номеров, начала расти с середины марта и к концу мая достигла 12,5% от общего числа абонентов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». С декабря 2021 г. по февраль 2022 г. показатель составлял 9,5%. Более 70% пользователей получали разные нежелательные звонки, в том числе спам.

Главный эксперт компании Сергей Голованов рассказал, что после начала спецоперации число мошеннических звонков снизилось, но в апреле и мае показатель вернулся на уровень 2021 г. Мошенники начала включать в свои легенды новостную повестку, в том числе отключение банков от системы SWIFT.

В «Яндексе» изданию сообщили, что количество опасных звонков в мае этого года выросло на 32% в годовом выражении. По данным ЦБ, в I квартале этого года злоумышленники похитили у банковских клиентов более 3,3 млрд руб. – почти на 14% больше в годовом выражении.

В «Вымпелкоме» подтвердили, что каждый восьмой звонок является нежелательным, а количество методов мошенничества с применением социального инжиниринга не уменьшается. В Tele2 также рассказали, что за последние 2 месяца активность мошенников вернулась на прежний уровень.

Ранее по теме: Развод в сети: мошеннические схемы, появившиеся после начала спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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