Цифровой полис ОМС можно будет оформить с 1 декабря

25 ноября 2021 г. на Всероссийском конгрессе пациентов министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полис ОМС перейдет в цифровой вид с 2022 г., и он будет автоматически формироваться при рождении ребенка или получении российского гражданства. Кроме того, полис будет автоматически формироваться при появлении соответствующих записей в реестре ЗАГС или по заявлению застрахованного. Также власти планируют привязать данные Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, чтобы каждый россиянин знал о своем праве на льготные лекарства и мог их получить.