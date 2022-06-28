Цифровой полис ОМС можно будет оформить с 1 декабря
Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) могут запустить в России c 1 декабря 2022 г., сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
«В соответствии с федеральным законом от 28 июня 2022 [года] №204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года», – сообщили в фонде.
В пресс-службе отметили, что технологии для работы цифрового полиса находятся в высокой степени готовности, внимание уделено защите сведений, в том числе персональных данных и медицинской информации участников ОМС.
Цифровой полис позволит гражданам получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность, напомнили в ФФОМС.
25 ноября 2021 г. на Всероссийском конгрессе пациентов министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полис ОМС перейдет в цифровой вид с 2022 г., и он будет автоматически формироваться при рождении ребенка или получении российского гражданства. Кроме того, полис будет автоматически формироваться при появлении соответствующих записей в реестре ЗАГС или по заявлению застрахованного. Также власти планируют привязать данные Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, чтобы каждый россиянин знал о своем праве на льготные лекарства и мог их получить.
6 декабря 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам России получать полисы не только в виде бумажных или пластиковых документов, но и в цифровом формате. Данные о полисах будут вноситься в единый реестр застрахованных лиц, формироваться он будет на основании записей территориальных фондов ОМС на основании сведений, предоставляемых госорганами, включая ЗАГС.