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Цифровой полис ОМС можно будет оформить с 1 декабря

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Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) могут запустить в России c 1 декабря 2022 г., сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

«В соответствии с федеральным законом от 28 июня 2022 [года] №204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года», – сообщили в фонде.

В пресс-службе отметили, что технологии для работы цифрового полиса находятся в высокой степени готовности, внимание уделено защите сведений, в том числе персональных данных и медицинской информации участников ОМС.

Цифровой полис позволит гражданам получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность, напомнили в ФФОМС.

25 ноября 2021 г. на Всероссийском конгрессе пациентов министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полис ОМС перейдет в цифровой вид с 2022 г., и он будет автоматически формироваться при рождении ребенка или получении российского гражданства. Кроме того, полис будет автоматически формироваться при появлении соответствующих записей в реестре ЗАГС или по заявлению застрахованного. Также власти планируют привязать данные Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, чтобы каждый россиянин знал о своем праве на льготные лекарства и мог их получить.

6 декабря 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам России получать полисы не только в виде бумажных или пластиковых документов, но и в цифровом формате. Данные о полисах будут вноситься в единый реестр застрахованных лиц, формироваться он будет на основании записей территориальных фондов ОМС на основании сведений, предоставляемых госорганами, включая ЗАГС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных