«Яндекс.Погода» вышла на международный рынок

Учитывая погодные факторы, можно вести бизнес эффективнее, отмечают представители компании. Прогнозы «Яндекс.Погоды» можно использовать в разных отраслях, в том числе в авиации и морских перевозках, страховании, ритейле, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве. Отмечается, что точные прогнозы будут полезны при подготовке посевной, а также для защиты растений от вредителей. А в лесном хозяйстве технология поможет предупредить пожары. Также прогнозы на несколько лет вперед нужны для строительства объектов и оценки климатических рисков.