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Технологии

«Яндекс.Погода» вышла на международный рынок

Ведомости

«Яндекс.Погода» начинает работать с зарубежными компаниями. Технологию прогноза погоды Meteum собираются применить в разных странах. Первыми станут Мексика и Бразилия, говорится в сообщении «Яндекса». 

«От погоды зависят не только люди, но и бизнесы. Наша цель — обеспечить их точными погодными данными, которые нужны для принятия решений. Например, известно, что в сельском хозяйстве учёт погодных условий позволяет на 10-30% снизить расходы», — рассказывает руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Учитывая погодные факторы, можно вести бизнес эффективнее, отмечают представители компании. Прогнозы «Яндекс.Погоды» можно использовать в разных отраслях, в том числе в авиации и морских перевозках, страховании, ритейле, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве. Отмечается, что точные прогнозы будут полезны при подготовке посевной, а также для защиты растений от вредителей. А в лесном хозяйстве технология поможет предупредить пожары. Также прогнозы на несколько лет вперед нужны для строительства объектов и оценки климатических рисков.  

«Яндекс» работает с технологией Meteum с 2015 г. Ежедневно прогнозом погоды пользуется более 15 млн человек. «Яндекс» также работает над тематическими прогнозами. Так, в мае «Яндекс.Погода» запустила специальный прогноз для садоводов, а в будущем такие данные появятся для рыбаков, туристов, велосипедистов, бегунов и любителей водных видов спорта.  

Ранее «Яндекс» создал новую бизнес-группу, в которую вошли «Музыка», «Кинопоиск», «Афиша» и финтех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных