«Яндекс.Погода» вышла на международный рынок
«Яндекс.Погода» начинает работать с зарубежными компаниями. Технологию прогноза погоды Meteum собираются применить в разных странах. Первыми станут Мексика и Бразилия, говорится в сообщении «Яндекса».
«От погоды зависят не только люди, но и бизнесы. Наша цель — обеспечить их точными погодными данными, которые нужны для принятия решений. Например, известно, что в сельском хозяйстве учёт погодных условий позволяет на 10-30% снизить расходы», — рассказывает руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.
Учитывая погодные факторы, можно вести бизнес эффективнее, отмечают представители компании. Прогнозы «Яндекс.Погоды» можно использовать в разных отраслях, в том числе в авиации и морских перевозках, страховании, ритейле, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве. Отмечается, что точные прогнозы будут полезны при подготовке посевной, а также для защиты растений от вредителей. А в лесном хозяйстве технология поможет предупредить пожары. Также прогнозы на несколько лет вперед нужны для строительства объектов и оценки климатических рисков.
«Яндекс» работает с технологией Meteum с 2015 г. Ежедневно прогнозом погоды пользуется более 15 млн человек. «Яндекс» также работает над тематическими прогнозами. Так, в мае «Яндекс.Погода» запустила специальный прогноз для садоводов, а в будущем такие данные появятся для рыбаков, туристов, велосипедистов, бегунов и любителей водных видов спорта.
Ранее «Яндекс» создал новую бизнес-группу, в которую вошли «Музыка», «Кинопоиск», «Афиша» и финтех.