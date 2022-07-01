«Лаборатория Касперского» нашла шпионивший за госорганами и НКО вирус
«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную программу, предназначенную для скрытого удаленного управления пораженным компьютером, жертвами которой стали преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в России. Об этом сообщили в компании.
Как уточнили в пресс-службе, скрытый бэкдор SessionManager присутствует на 34 серверах в 24 компаниях. ПО внедряется в компьютеры дистанционно как модуль для Microsoft IIS, включающий в себя почтовый сервер Exchange. Для этих целей эксплуатируется уязвимость ProxyLogon.
Первые атаки с использованием SessionManager зафиксированы в марте 2021 г. «Ставшая публично известной в начале 2021 года уязвимость ProxyLogon в сервере Microsoft Exchange дала злоумышленникам новый вектор для атак, которым они активно пользуются, в том числе для загрузки бэкдоров в виде модулей веб-сервера IIS. С помощью одного из таких зловредов, SessionManager, злоумышленники получают стойкий к обновлениям, долговременный и успешно скрываемый доступ к корпоративной IT-инфраструктуре», – пояснил ведущий эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.
С начала спецоперации на Украине российские СМИ и сайты госорганов постоянно подвергаются хакерским атакам. 26 февраля Минцифры сообщило о «беспрецедентных масштабах» DDoS-атак на сайты Кремля, правительства, Госдумы, а также «Первого канала» и «Роскосмоса». 9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. 23 июня информационный портал «Госуслуги» подвергся DDoS-атакам с украинской стороны, в пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 000 запросов в секунду.