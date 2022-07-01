«Лаборатория Касперского» нашла шпионивший за госорганами и НКО вирус

Первые атаки с использованием SessionManager зафиксированы в марте 2021 г. «Ставшая публично известной в начале 2021 года уязвимость ProxyLogon в сервере Microsoft Exchange дала злоумышленникам новый вектор для атак, которым они активно пользуются, в том числе для загрузки бэкдоров в виде модулей веб-сервера IIS. С помощью одного из таких зловредов, SessionManager, злоумышленники получают стойкий к обновлениям, долговременный и успешно скрываемый доступ к корпоративной IT-инфраструктуре», – пояснил ведущий эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.