Минцифры сообщило о массовых DDoS-атаках на портал госуслуг со стороны Украины

«Около 9:30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства. Украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак», — говорится в сообщении. В ведомстве указали на десятикратный рост нагрузки на портал.