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Минцифры сообщило о массовых DDoS-атаках на портал госуслуг со стороны Украины

Ведомости

Российский информационный портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атакам с украинской стороны, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. В пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 000 запросов в секунду.

«Около 9:30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства. Украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак», — говорится в сообщении. В ведомстве указали на десятикратный рост нагрузки на портал.

Атаки ведутся также на мобильное приложение, платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства. «Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано», — заключили в Минцифры, подчеркнув, что для устранения проблемы мобилизованы технические подразделения Ростелекома.

В начале июня DDoS-атакам подвергся сайт Роспотребнадзора. «Атака на информационную инфраструктуру службы не затронула исходный код сайта. Библиотека ресурса не повреждена, функционал портала полностью восстановлен», — отмечалось тогда в сообщении ведомства.

В российском МИДе, в свою очередь, отмечали, что в операциях против страны задействованы 22 хакерские группировки из США, Турции, Грузии и стран ЕС. Наиболее активные из них, по информации министерства, это IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

С начала специальной военной операции сайты российских ведомств, госструктур, СМИ и компаний регулярно подвергаются кибератакам. 26 февраля Минцифры сообщило о «беспрецедентных масштабах» DDoS-атак на сайты Кремля, правительства, Госдумы, а также «Первого канала» и «Роскосмоса». 9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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