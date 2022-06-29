Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Bild am Sonntag, что на саммите, который пройдет 28-30 июня, члены альянса объявят Россию прямой угрозой безопасности всего мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО был создан для конфронтации и является агрессивным блоком. В конце мая председатель Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Россия может нанести удары «не по Киеву», в случае если будут совершены обстрелы по ее территории.