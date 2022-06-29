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Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке

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Сайт госкорпорации «Роскосмос» подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений нескольких стран — членов НАТО, сообщила пресс-служба корпорации. Атака шла из Екатеринбурга.

«После публикации Роскосмосом космических снимков "центров принятия решений" [Североатлантического альянса] сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — рассказали в корпорации (цитата по ТАСС).

Накануне «Роскосмос опубликовал снимки и координаты центров принятия решений в странах — членах альянса в преддверии саммита НАТО в Мадриде. Снимки были сделаны космическим спутником «Ресурс-П», центры находятся в Мадриде, Берлине, Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Bild am Sonntag, что на саммите, который пройдет 28-30 июня, члены альянса объявят Россию прямой угрозой безопасности всего мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО был создан для конфронтации и является агрессивным блоком. В конце мая председатель Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Россия может нанести удары «не по Киеву», в случае если будут совершены обстрелы по ее территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных