«Роскосмос» опубликовал координаты и снимки центров принятия решений стран НАТО
«Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал в Telegram-канале снимки и координаты центров принятия решений в странах – членах альянса. Снимки сделаны из космоса спутником «Ресурс-П».
«Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 г., "Роскосмос" публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых центров принятия решений, поддерживающих украинских националистов», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах — виды со спутника Мадрида, Берлина, Лондона, Вашингтона и Брюсселя.
Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Испанская газета El País со ссылкой на источники ранее сообщила, что по итогам саммита альянс одобрит новый документ, который стает «дорожной картой» блока на ближайшее десятилетие. Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать защиту «суверенитета и территориальной целостности» стран — членов альянса в качестве основной миссии организации.
Генсек альянса в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag заявил, что на предстоящем саммите страны – члены альянса объявят Россию прямой угрозой безопасности всего мира. Также известно, что по итогам встречи блок примет новый пакет помощи для Грузии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что НАТО был создан для конфронтации и является агрессивным блоком. По его словам, Минобороны ведет разработку планов по усилению западных рубежей на фоне планов НАТО по увеличению численности его сил быстрого реагирования. «Это процесс, который идет уже два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем», – отметил пресс-секретарь, комментируя продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.