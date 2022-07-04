Операторов персональных данных могут обязать сообщать об утечках в течение дня

За последние несколько месяцев произошло несколько утечек данных из российских сервисов. В конце февраля в интернет попала база данных пользователей «Яндекс.Еды». В мае в сеть утекла информация о клиентах Delivery Club, а в середине июня слили данные пользователей «Яндекс.Практикума». В конце месяца «Яндекс» сообщил, что пользователи сервиса доставки еды смогут удалять информацию о своих заказах в личном кабинете «Яндекс ID».