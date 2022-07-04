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Технологии

Операторов персональных данных могут обязать сообщать об утечках в течение дня

Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал внести поправку ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных, согласно которой оператор обязан сообщать об утечке в течение дня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. 

«Оператор [будет] обязан проинформировать в течение суток с момента выявления утечки (когда об утечке стало известно оператору или Роскомнадзору), а не с момента самой утечки», — уточнил Хинштейн. 

Глава комитета по информационной политике добавил, что информирование будет происходить в два этапа. Оператору даются сутки, чтобы представить «описание скомпрометированных данных и контактное лицо». В течение трех дней он должен сообщить о «результатах внутренней проверки» и «при наличии» об ответственных за утечку.

За последние несколько месяцев произошло несколько утечек данных из российских сервисов. В конце февраля в интернет попала база данных пользователей «Яндекс.Еды». В мае в сеть утекла информация о клиентах Delivery Club, а в середине июня слили данные пользователей «Яндекс.Практикума». В конце месяца «Яндекс» сообщил, что пользователи сервиса доставки еды смогут удалять информацию о своих заказах в личном кабинете «Яндекс ID».

Ранее по теме: К «Яндекс.Еде» подан коллективный иск из-за утечки персональных данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных