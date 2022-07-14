NASA ожидает соглашения с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на МКС
Аэрокосмическое агентство США (NASA) рассчитывает скоро заключить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), заявила замглавы программы NASA на МКС Дана Вайгл.
«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — рассказала Вайгл (цитата по «РИА Новости»).
Она напомнила, что по этой программе в США проходит тренировки российская космонавтка Анна Кикина, а в России тренируется астронавт NASA Франсиско Рубио. Их тренировки продолжаются по графику, отметила Вайгл.
В начале 2022 г. «Роскосмос» сообщил, что, если корпорация и NASA подпишут соглашение о перекрестных полетах, Анна Кикина полетит на МКС на американском Crew Dragon в августе этого года. В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин исключил полеты россиян на американских ракетах из-за технических и политических вопросов.
Затем Рогозин сообщил, что Россия ждет ответа США на проект соглашения о перекрестных полетах, который могут подписать в ближайшее время. В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между «Роскосмосом» и NASA по этому вопросу.
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