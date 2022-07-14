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NASA ожидает соглашения с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на МКС

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Аэрокосмическое агентство США (NASA) рассчитывает скоро заключить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), заявила замглавы программы NASA на МКС Дана Вайгл.

«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — рассказала Вайгл (цитата по «РИА Новости»).

Она напомнила, что по этой программе в США проходит тренировки российская космонавтка Анна Кикина, а в России тренируется астронавт NASA Франсиско Рубио. Их тренировки продолжаются по графику, отметила Вайгл.

В начале 2022 г. «Роскосмос» сообщил, что, если корпорация и NASA подпишут соглашение о перекрестных полетах, Анна Кикина полетит на МКС на американском Crew Dragon в августе этого года. В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин исключил полеты россиян на американских ракетах из-за технических и политических вопросов.

Затем Рогозин сообщил, что Россия ждет ответа США на проект соглашения о перекрестных полетах, который могут подписать в ближайшее время. В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между «Роскосмосом» и NASA по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных