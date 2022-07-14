NASA ожидает соглашения с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на МКС

Затем Рогозин сообщил, что Россия ждет ответа США на проект соглашения о перекрестных полетах, который могут подписать в ближайшее время. В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между «Роскосмосом» и NASA по этому вопросу.