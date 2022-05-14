Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях
Российские космонавты не будут летать на американских кораблях в рамках перекрестных полетов из-за вопросов технического и политического характера, заявил в интервью на телеканале «Россия 24» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Российская космонавтка Анна Кикина могла бы совершать полет на американском корабле в рамках программы перекрестных полетов с NASA — такие планы обсуждались в прошлом году, однако сейчас ситуация кардинально поменялась, заявил Рогозин.
«Особенно после 24 февраля и после безумной совершенно реакции американцев и других стран, которые являются в том числе партнерами по МКС. Поэтому некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах», — сказал глава «Роскосмоса».
Помимо вопроса политического характера Россия не готова участвовать в программе перекрестных полетов из-за технических проблем с кораблями, которые, как утверждает Рогозин, есть у США.
«Самое важное в пилотируемом космосе — это безопасность, а критерии безопасности определяются в том числе статистикой успешных полетов. И если, скажем, на корабле Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы, который поверг в ужас четырех туристов, которые в сентябре летали, если такие отказы будут продолжаться, то нам сложно принимать решение о таком перекрестном полете — отправлять нашу девушку на их корабль», — сказал Рогозин.
Корабль компании Boeing Рогозин назвал аварийным: он «аварийно слетал в первый раз, второй раз вообще не смог слетать», сказал он. По его словам, Россия не готова рисковать жизнями своих космонавтов, поэтому «точно не посадит на него никого из них».
«Поэтому вопрос по перекрестным полетам имеет технический и политический смысл, и оба этих вопроса пока не решены», — заключил он.
О том, что российская космонавтка Анна Кикина полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в августе 2022 г., если «Роскосмос» и NASA подпишут соглашение о перекрестных полетах, госкорпорация сообщала в начале года.