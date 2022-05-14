Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях

«Самое важное в пилотируемом космосе — это безопасность, а критерии безопасности определяются в том числе статистикой успешных полетов. И если, скажем, на корабле Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы, который поверг в ужас четырех туристов, которые в сентябре летали, если такие отказы будут продолжаться, то нам сложно принимать решение о таком перекрестном полете — отправлять нашу девушку на их корабль», — сказал Рогозин.