«Роскосмос» определился со сроками окончания работы на МКС

В марте Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г. «Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 г. США приняли решение до 2030 г. работать там. Мы считаем, до 2030 г. станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 г. 15 лет давно прошли», — заявил он (цитата по ТАСС).