Рогозин допустил начало Третьей мировой войны из-за противоспутникового оружия
Возможное применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны может перерасти в Третью мировую войну, нападение из космоса является серьезной опасностью для любого государства, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
Рогозин заявил, что американский корабль Boeing X-37 может быть носителем оружия массового поражения. Госкорпорация не владеет подробными данными об этом аппарате, однако они есть у Минобороны и других «добывающих» органов, отметил глава «Роскосмоса».
«Он может быть носителем и каких-то аппаратов разведывательного характера, и носителем оружия массового уничтожения», – сказал Рогозин.
Глава госкорпорации рассказал о совместном предложении Китая и России о запрете выведения оружия в космос, однако США, по его словам, на такие предложения не реагируют. Возможное применение противоспутникового оружия по аппарату другого государства может стать началом Третьей мировой войны, заявил он.
«Разрушение чужого космического аппарата – это Третья мировая война. То есть это casus belli (формальный повод для объявления войны) однозначно», – сказал Рогозин.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что США отказываются от проведения испытаний противоспутниковых ракет ракет прямого взлета (ASAT) из соображений национальной безопасности. Она призвала другие страны последовать примеру США, чтобы это стало «международной нормой ответственного поведения в космическом пространстве». Уничтожение космических объектов с помощью противоспутникового оружия власти США считают «безрассудным и безответственным».
В Белом доме привели в пример испытания, которые в ноябре прошлого года провела Россия. Тогда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении недействующего разведывательного спутника серии «Целина-Д», который был выведен на орбиту еще в 1982 г. Глава госдепа США Энтони Блинкен назвал испытания «разрушительными и безрассудными»: по его словам, в результате в космическом пространстве возникло более 1500 осколков. В госдепе посчитали, что испытания значительно увеличили риск для астронавтов и космонавтов на МКС (мишень находилась на орбите всего на несколько десятков километров выше орбиты МКС).
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости» назвал запрет на испытания противоспутникового оружия правильным шагом. Наряду с этим Рябков задал вопрос, планируют ли США и далее разрабатывать подобное вооружение. Он также призвал Вашингтон обратить внимание на мораторий о развертывании ракет средней дальности, принятый Москвой в одностороннем порядке. Кроме того, Рябков напомнил США о высказанной ранее российско-китайской инициативе о неразмещении оружия в космосе.