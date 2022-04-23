Рогозин допустил начало Третьей мировой войны из-за противоспутникового оружия

В Белом доме привели в пример испытания, которые в ноябре прошлого года провела Россия. Тогда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении недействующего разведывательного спутника серии «Целина-Д», который был выведен на орбиту еще в 1982 г. Глава госдепа США Энтони Блинкен назвал испытания «разрушительными и безрассудными»: по его словам, в результате в космическом пространстве возникло более 1500 осколков. В госдепе посчитали, что испытания значительно увеличили риск для астронавтов и космонавтов на МКС (мишень находилась на орбите всего на несколько десятков километров выше орбиты МКС).