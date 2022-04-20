Обещания США не стрелять по спутникам в ходе испытаний вызывает вопросы

Обещания США не стрелять по спутникам в ходе испытаний вызывает вопросыЗапрет на разработку такого оружия больше выгоден самим американцам
США обязуются не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны последовать их примеру. С таким заявлением 19 апреля выступила вице-президент страны Камала Харрис. «Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», – сказала Харрис, выступая на базе ВВС США «Ванденберг» в штате Калифорния. Вице-президент подчеркнула, что Вашингтон будет работать с другими странами, даже не входящими в число космических держав, чтобы «установить это [запрет на испытания противоспутниковых ракет] в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе». Такие испытания обычно приводят к образованию тысяч обломков пораженных спутников. Эти обломки угрожают действующим спутникам на низких околоземных орбитах.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости» назвал запрет на испытания противоспутникового оружия правильным шагом. Наряду с этим Рябков задал вопрос, планируют ли США и далее разрабатывать подобное вооружение. «Означает ли нынешний мораторий, что соответствующие разработки противоспутниковых систем целиком и полностью прекращаются и что США отказываются от их разработки в целом? Хотелось бы понять. Подобные испытания США проводили в прошлом, и, вполне возможно, им просто не нужны дополнительные испытания», – пояснил замминистра. Он также призвал Вашингтон обратить внимание на мораторий о развертывании ракет средней дальности, принятый Москвой в одностороннем порядке. Кроме того, Рябков напомнил США о высказанной ранее российско-китайской инициативе о неразмещении оружия в космосе, на которую в Вашингтоне «выдвигали и продолжают, кстати, выдвигать серию не совсем адекватных возражений». «Мы призываем США на профильных площадках включиться в конструктивное обсуждение данной тематики, не ограничиваясь только теми вопросами, которые они и их союзники обобщенно называют «ответственным поведением в космосе»», – заключил Рябков.