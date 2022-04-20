Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Обещания США не стрелять по спутникам в ходе испытаний вызывает вопросы

Запрет на разработку такого оружия больше выгоден самим американцам
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Вице-президент Камала Харрис выразила надежду, что примеру Соединенных Штатов последуют другие страны / MARIO TAMA / Getty Images via AFP

США обязуются не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны последовать их примеру. С таким заявлением 19 апреля выступила вице-президент страны Камала Харрис. «Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», – сказала Харрис, выступая на базе ВВС США «Ванденберг» в штате Калифорния. Вице-президент подчеркнула, что Вашингтон будет работать с другими странами, даже не входящими в число космических держав, чтобы «установить это [запрет на испытания противоспутниковых ракет] в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе». Такие испытания обычно приводят к образованию тысяч обломков пораженных спутников. Эти обломки угрожают действующим спутникам на низких околоземных орбитах.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости» назвал запрет на испытания противоспутникового оружия правильным шагом. Наряду с этим Рябков задал вопрос, планируют ли США и далее разрабатывать подобное вооружение. «Означает ли нынешний мораторий, что соответствующие разработки противоспутниковых систем целиком и полностью прекращаются и что США отказываются от их разработки в целом? Хотелось бы понять. Подобные испытания США проводили в прошлом, и, вполне возможно, им просто не нужны дополнительные испытания», – пояснил замминистра. Он также призвал Вашингтон обратить внимание на мораторий о развертывании ракет средней дальности, принятый Москвой в одностороннем порядке. Кроме того, Рябков напомнил США о высказанной ранее российско-китайской инициативе о неразмещении оружия в космосе, на которую в Вашингтоне «выдвигали и продолжают, кстати, выдвигать серию не совсем адекватных возражений». «Мы призываем США на профильных площадках включиться в конструктивное обсуждение данной тематики, не ограничиваясь только теми вопросами, которые они и их союзники обобщенно называют «ответственным поведением в космосе»», – заключил Рябков.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных