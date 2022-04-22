Рогозин предложил заменить GPS в самолетах на ГЛОНАСС

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без системы GPS, писали «Известия». В ведомстве сообщили, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора о том, что после 24 февраля участились случаи глушения и возможной подмены сигнала GPS (спуфинг). В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «Ираэро» и «Победе» изданию сообщили, что не фиксировали помех и сбоев в работе GPS после 24 февраля. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что сигнал и раньше мог пропадать, однако число таких случаев не выросло значительно. Указанные авиакомпании выполнили рекомендации «Росавиации». В самом ведомстве отказались от комментариев.