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Рогозин предложил заменить GPS в самолетах на ГЛОНАСС

Ведомости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил заменить американскую систему навигации GPS в самолетах в России на ГЛОНАСС, такие технические предложения корпорация направит сегодня в Минтранс и Росавиацию.

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы Бэйдоу, с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение 8 лет», — заявил Рогозин.

Он напомнил, что с 1 января 2017 г. на всех автомобилях, которые производятся в России или ввозятся в нее, по закону должна быть установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Рогозин призвал поставить приемники ГЛОНАСС во всех аэропортах и на всех самолетах, которые эксплуатируются в России.

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без системы GPS, писали «Известия». В ведомстве сообщили, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора о том, что после 24 февраля участились случаи глушения и возможной подмены сигнала GPS (спуфинг). В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «Ираэро» и «Победе» изданию сообщили, что не фиксировали помех и сбоев в работе GPS после 24 февраля. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что сигнал и раньше мог пропадать, однако число таких случаев не выросло значительно. Указанные авиакомпании выполнили рекомендации «Росавиации». В самом ведомстве отказались от комментариев.

Ранее по теме: «Известия»: Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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