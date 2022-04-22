«Известия»: Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) из-за ее возможного отключения, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова.
Ведомство поручило «Госкорпорации по организации воздушного движения» содействовать экипажам самолетов при отключении GPS. Пилотам рекомендовали сразу сообщать авиадиспетчерам о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS или связанной с ней авионики. Авиакомпании должны оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, которые используют сигнал GPS, и провести с пилотами дополнительные занятия для отработки действий в таких случаях.
В письме говорится, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы выполнять взлет и посадку без использования GPS или с использованием дублирующих средств воздушной навигации. Ядров пояснил в письме, что такие рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора о том, что после 24 февраля участились случаи глушения и возможной подмены сигнала GPS (спуфинг). Такие явления наблюдались в Калининградской области, вблизи стран Прибалтики, в восточной части Финляндии, в Черном море, в Восточном Средиземноморье, Израиле, Кипре, Ливане, Сирии, Турции и северной части Ирана. В документе авиарегулятора ЕС говорится, что помехи GPS приводили к изменению маршрута или пункта назначения, потому что пилоты не могли провести посадку безопасно.
Источник издания в «Росавиации» сообщил, что письмо имеет рекомендательный характер и не требует ответа от авиакомпаний. Случаи «глушения» сигнала GPS периодически регистрируются в других районах России, и это не связано с событиями на Украине, отметил он. По его словам, при полетах без GPS ничего не изменится, потому что эта система не является основным средством навигации.
В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «ИрАэро» и «Победе» изданию сообщили, что не фиксировали помех и сбоев в работе GPS после 24 февраля. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что сигнал и раньше мог пропадать, однако число таких случаев не выросло значительно. Указанные авиакомпании выполнили рекомендации «Росавиации». В самом ведомстве отказались от комментариев.