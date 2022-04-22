«Известия»: Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

В письме говорится, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы выполнять взлет и посадку без использования GPS или с использованием дублирующих средств воздушной навигации. Ядров пояснил в письме, что такие рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора о том, что после 24 февраля участились случаи глушения и возможной подмены сигнала GPS (спуфинг). Такие явления наблюдались в Калининградской области, вблизи стран Прибалтики, в восточной части Финляндии, в Черном море, в Восточном Средиземноморье, Израиле, Кипре, Ливане, Сирии, Турции и северной части Ирана. В документе авиарегулятора ЕС говорится, что помехи GPS приводили к изменению маршрута или пункта назначения, потому что пилоты не могли провести посадку безопасно.