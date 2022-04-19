США объявили мораторий на испытания противоспутникового оружия
США отказываются от проведения испытаний противоспутниковых ракет ракет прямого взлета (ASAT) из соображений национальной безопасности, заявила вице-президент Камала Харрис во время посещения базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
«Значительное сокращение испытаний противоспутниковых систем и образования мусора способствует интересам национальной безопасности США и защищает интересы США в исследовании космоса в долгосрочной перспективе», — сообщила пресс-служба Белого дома..
Харрис призвала другие страны последовать примеру США, чтобы это стало «международной нормой ответственного поведения в космическом пространстве». Уничтожение космических объектов с помощью противоспутникового оружия власти США считают «безрассудным и безответственным».
Космический мусор, который образуется в результате этих испытаний, угрожает спутникам и другим космическим объектам, а также увеличивает риск для космонавтов, подчеркнула Харрис. «В целом эти испытания ставят под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и ставят под угрозу исследование и использование космоса всеми странами», — говорится в сообщении.
В Белом доме привели в пример испытания, которые в ноябре прошлого года провела Россия. Тогда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении недействующего разведывательного спутника серии «Целина-Д», который был выведен на орбиту еще в 1982 г. Глава госдепа США Энтони Блинкен назвал испытания «разрушительными и безрассудными»: по его словам, в результате в космическом пространстве возникло более 1500 осколков. В госдепе посчитали, что испытания значительно увеличили риск для астронавтов и космонавтов на МКС (мишень находилась на орбите всего на несколько десятков километров выше орбиты МКС).
По данным Минобороны РФ, перспективная российская система «ювелирно» поразила цель, а образовавшиеся обломки не представляли угрозы для МКС и других аппаратов на орбите. В ведомстве заявление Блинкена сочли «лицемерным» и указали, что Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.
США в последний раз испытывали противоспутниковое оружие в 2008 г. Тогда с помощью ракеты SM-3 был успешно уничтожен вышедший из строя разведывательный спутник USA-193. Подобное оружие также разрабатывают Китай и Индия.