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Политика

США объявили мораторий на испытания противоспутникового оружия

Ведомости

США отказываются от проведения испытаний противоспутниковых ракет ракет прямого взлета (ASAT) из соображений национальной безопасности, заявила вице-президент Камала Харрис во время посещения базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. 

«Значительное сокращение испытаний противоспутниковых систем и образования мусора способствует интересам национальной безопасности США и защищает интересы США в исследовании космоса в долгосрочной перспективе», — сообщила пресс-служба Белого дома..

Харрис призвала другие страны последовать примеру США, чтобы это стало «международной нормой ответственного поведения в космическом пространстве». Уничтожение космических объектов с помощью противоспутникового оружия власти США считают «безрассудным и безответственным». 

Космический мусор, который образуется в результате этих испытаний, угрожает спутникам и другим космическим объектам, а также увеличивает риск для космонавтов, подчеркнула Харрис. «В целом эти испытания ставят под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и ставят под угрозу исследование и использование космоса всеми странами», — говорится в сообщении.

В Белом доме привели в пример испытания, которые в ноябре прошлого года провела Россия. Тогда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении недействующего разведывательного спутника серии «Целина-Д», который был выведен на орбиту еще в 1982 г. Глава госдепа США Энтони Блинкен назвал испытания «разрушительными и безрассудными»: по его словам, в результате в космическом пространстве возникло более 1500 осколков. В госдепе посчитали, что испытания значительно увеличили риск для астронавтов и космонавтов на МКС (мишень находилась на орбите всего на несколько десятков километров выше орбиты МКС).

По данным Минобороны РФ, перспективная российская система «ювелирно» поразила цель, а образовавшиеся обломки не представляли угрозы для МКС и других аппаратов на орбите. В ведомстве заявление Блинкена сочли «лицемерным» и указали, что Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

США в последний раз испытывали противоспутниковое оружие в 2008 г. Тогда с помощью ракеты SM-3 был успешно уничтожен вышедший из строя разведывательный спутник USA-193. Подобное оружие также разрабатывают Китай и Индия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных