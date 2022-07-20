Правительство выделит «Ростеху» почти 7 млрд рублей на восстановление семи самолетов

18 июля во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил, что направления, за которые отвечает «Ростех», продемонстрировали скромные результаты. В частности, речь шла о проектах создания сетей пятого поколения (5G), развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания и развитию микроэлектронной отрасли. «Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», – констатировал Путин.