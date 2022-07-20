Правительство выделит «Ростеху» почти 7 млрд рублей на восстановление семи самолетов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу в 2022 г. 6,9 млрд руб. на восстановление в 2022-2023 г. не менее семи самолетов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства России для предоставления субсидий в виде имущественного взноса для госкорпорации «Ростех» в том числе для осуществления последующего взноса в уставный капитал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Бюджетные ассигнования должны пойти на «доработку и восстановление летной годности воздушных судов».
Минпромторг в течение месяца должен будет заключить соглашение о предоставлении субсидии, а позднее – осуществить контроль за целевым расходованием средств, о котором нужно будет доложить правительству до 1 марта 2023 г. и 1 марта 2024 г.
18 июля во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил, что направления, за которые отвечает «Ростех», продемонстрировали скромные результаты. В частности, речь шла о проектах создания сетей пятого поколения (5G), развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания и развитию микроэлектронной отрасли. «Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», – констатировал Путин.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) высказала озабоченность по поводу безопасности полетов российских воздушных судов в связи с тем, что находящиеся в лизинге самолеты имеют двойную регистрацию, что нарушает международные правила. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщали, что агентство отвергает озабоченности, исходящие от иностранных государств. В ведомстве отметили, что фактические доказательства несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ICAO отсутствуют.
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