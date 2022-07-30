SpaceX и Интерпол получили от компании из РФ лицензию на ПО для распознавания лиц

Всего в списке, оказавшемся в распоряжении издания, 1100 организаций-пользователей продукта NTechLab, среди которых есть и государственные. В перечне значатся правоохранительные и военные ведомства, Интерпол, королевская армия Таиланда, федеральная полиция Бразилии, а также ФСБ, ФСИН, российские школы и другие. Издание добавляет, что в списке также значится бизнесмен Дмитрий Ицков.