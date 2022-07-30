SpaceX и Интерпол получили от компании из РФ лицензию на ПО для распознавания лиц
В списке пользователей технологии распознавания лиц FindFace российской NtechLab оказались около тысячи предприятий и ведомств из более 60 стран. Среди них — американские Intel, SpaceX, Dell и Philip Morris, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, переданные анонимным источником.
Всего в списке, оказавшемся в распоряжении издания, 1100 организаций-пользователей продукта NTechLab, среди которых есть и государственные. В перечне значатся правоохранительные и военные ведомства, Интерпол, королевская армия Таиланда, федеральная полиция Бразилии, а также ФСБ, ФСИН, российские школы и другие. Издание добавляет, что в списке также значится бизнесмен Дмитрий Ицков.
NtechLab — стартап, основанный в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Акционерами NtechLab являются дочерняя компания «Ростеха» — «РТ — развитие бизнеса», фонд Рубена Варданяна и его партнеров — New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.
В октябре 2021 г. компания NtechLab, совладельцем которой является «Ростех», начала тестировать систему, которая должна распознавать людей с оружием у школ и вызывать полицию.