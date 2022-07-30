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SpaceX и Интерпол получили от компании из РФ лицензию на ПО для распознавания лиц

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В списке пользователей технологии распознавания лиц FindFace российской NtechLab оказались около тысячи предприятий и ведомств из более 60 стран. Среди них — американские Intel, SpaceX, Dell и Philip Morris, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, переданные анонимным источником.

Всего в списке, оказавшемся в распоряжении издания, 1100 организаций-пользователей продукта NTechLab, среди которых есть и государственные. В перечне значатся правоохранительные и военные ведомства, Интерпол, королевская армия Таиланда, федеральная полиция Бразилии, а также ФСБ, ФСИН, российские школы и другие. Издание добавляет, что в списке также значится бизнесмен Дмитрий Ицков.

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NtechLab — стартап, основанный в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Акционерами NtechLab являются дочерняя компания «Ростеха» — «РТ — развитие бизнеса», фонд Рубена Варданяна и его партнеров — New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.

В октябре 2021 г. компания NtechLab, совладельцем которой является «Ростех», начала тестировать систему, которая должна распознавать людей с оружием у школ и вызывать полицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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