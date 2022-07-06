МВД разработало критерии по выявлению учеников, готовящих нападения на школы
МВД создало пособия для преподавателей и администрации учебных заведений, которые помогут выявить учеников, планирующих нападения на школы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства Марию Кольцову.
«Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние. Такие критерии мы прорабатывали c нашим научным сообществом, МВД, подключали Следственный комитет, подключали МГУ Ломоносова. Постараемся, чтобы они (критерии. – Ред.) были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел», – уточнила Кольцова на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
Мера направлена на то, чтобы педагоги и представители администрации могли заранее выявить по определенным критериям ученика, способного устроить стрельбу в школе или совершить нападение на учащихся и преподавателей, и предотвратить преступление и возможные жертвы.
В октябре 2021 г. компания NtechLab, совладельцем которой является «Ростех», начала тестировать систему, которая должна распознавать людей с оружием у школ и вызывать полицию. По словам разработчиков, камера, выявляя потенциального стрелка, отправляет сигнал на пульт школьного охранника и, если тот не реагирует, самостоятельно заблокирует вход в школу и подаст сигнал тревоги. В компании также отметили, что система, хотя и распознает дробовики и винтовки при свете дня, не сможет выявить небольшой пистолет в кармане в темное время суток.
В 2021 г. в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. 11 мая в одной из гимназий Казани 19-летний молодой человек – бывший ученик учебного заведения – открыл стрельбу по ученикам и педагогам, в результате чего девять человек погибли, из них семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Последний резонансный случай произошел 18 октября в Пермском крае. Шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и сделал два выстрела — в потолок и в дверь.
В том же месяце Минобрнауки подготовило инструкцию по поведению при нападении на вуз. Согласно разработанным рекомендациям, студентам и сотрудникам необходимо спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться. Сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, вид вооруженных людей за окном или в коридоре.