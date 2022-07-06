Газета
Общество

МВД разработало критерии по выявлению учеников, готовящих нападения на школы

Ведомости

МВД создало пособия для преподавателей и администрации учебных заведений, которые помогут выявить учеников, планирующих нападения на школы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства Марию Кольцову.  

«Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние. Такие критерии мы прорабатывали c нашим научным сообществом, МВД, подключали Следственный комитет, подключали МГУ Ломоносова. Постараемся, чтобы они (критерии. – Ред.) были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел», – уточнила Кольцова на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Мера направлена на то, чтобы педагоги и представители администрации могли заранее выявить по определенным критериям ученика, способного устроить стрельбу в школе или совершить нападение на учащихся и преподавателей, и предотвратить преступление и возможные жертвы. 

В октябре 2021 г. компания NtechLab, совладельцем которой является «Ростех», начала тестировать систему, которая должна распознавать людей с оружием у школ и вызывать полицию. По словам разработчиков, камера, выявляя потенциального стрелка, отправляет сигнал на пульт школьного охранника и, если тот не реагирует, самостоятельно заблокирует вход в школу и подаст сигнал тревоги. В компании также отметили, что система, хотя и распознает дробовики и винтовки при свете дня, не сможет выявить небольшой пистолет в кармане в темное время суток.

В 2021 г. в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. 11 мая в одной из гимназий Казани 19-летний молодой человек – бывший ученик учебного заведения – открыл стрельбу по ученикам и педагогам, в результате чего девять человек погибли, из них семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Последний резонансный случай произошел 18 октября в Пермском крае. Шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и сделал два выстрела — в потолок и в дверь.

В том же месяце Минобрнауки подготовило инструкцию по поведению при нападении на вуз. Согласно разработанным рекомендациям, студентам и сотрудникам необходимо спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться. Сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, вид вооруженных людей за окном или в коридоре.

Ранее по теме: В России начали тестировать системы распознавания людей с оружием у школ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных