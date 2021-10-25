В России начали тестировать системы распознавания людей с оружием у школ
Компания NtechLab, совладельцем которой является «Ростех», разрабатывает проект по защите школ от людей с оружием, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на директора компании по консалтингу Глеба Дьяконова. По его словам, интерес к технологии проявили шесть крупных заказчиков, в том числе местные власти, а в одном из регионов идет пилотный проект. Источник издания сообщил, что речь идет об одной из самарских школ.
По словам Дьяконова, в районе города, где расположена школа, будут установлены видеокамеры, которые смогут выявлять людей с оружием. Когда камера выявит потенциального стрелка, она подаст сигнал на пульт школьного охранника. Если он не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в школу, подаст сигнал тревоги внутри нее и сообщит о возможной угрозе в полицию.
В компании отметили, что технология способна распознать конкретный вид оружия, например дробовики и винтовки при свете дня, однако нет систем, которые могут вычислить небольшой пистолет в кармане в темное время суток.
По мнению экспертов, реализовать такую систему сложно, но реально. Сложность состоит в том, что нужно распознавать не лицо человека, а оружие, которое пытаются скрыть. Возможно, правильнее было бы выявлять людей, которые ведут себя нехарактерно: нервничают, оборачиваются и несут тяжелые сумки.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил изданию, что в Самарской области успешно провели пилотный проект контроля доступа с системой распознавания лиц в школе. Данные с камер интегрированы с комплексом «Безопасный город», что позволяет контролировать обстановку на территории школы.
За последние полгода в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. В мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу с ружьем и открыл огонь по людям. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали.
Последний резонансный случай произошел 18 октября в Пермском крае. Шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и сделал два выстрела — в потолок и в дверь. Во всех трех случаях нападавшие использовали официально зарегистрированное оружие.