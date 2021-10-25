В России начали тестировать системы распознавания людей с оружием у школ

За последние полгода в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. В мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу с ружьем и открыл огонь по людям. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали.