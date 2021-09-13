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Власти Москвы исключили масштабное внедрение распознавания лиц в школах

Ведомости

Систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, эксперимент могут провести с согласия родителей в нескольких школах города, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», — отметила Ракова. Она подчеркнула, что такие эксперименты можно проводить только по желанию родителей и учеников.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на отзыв главы департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуарда Лысенко на постановление правительства, что департамент планирует вместе с департаментом образования и науки города к 2022 г. внедрить в школах систему распознавания лиц. Это делается, чтобы повысить «личную безопасность учащихся и преподавательского состава на территории образовательной организации города Москвы».

В департаменте изданию сообщили, что правительство города изучает возможность внедрения технологии в школах, но сейчас преждевременно говорить, что она будет внедрена. В ДИТ подчеркнули, что система будет применяться по решению директора, учителей и родителей.

Ранее по теме: Оплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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