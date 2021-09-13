Власти Москвы исключили масштабное внедрение распознавания лиц в школах
Систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, эксперимент могут провести с согласия родителей в нескольких школах города, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», — отметила Ракова. Она подчеркнула, что такие эксперименты можно проводить только по желанию родителей и учеников.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на отзыв главы департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуарда Лысенко на постановление правительства, что департамент планирует вместе с департаментом образования и науки города к 2022 г. внедрить в школах систему распознавания лиц. Это делается, чтобы повысить «личную безопасность учащихся и преподавательского состава на территории образовательной организации города Москвы».
В департаменте изданию сообщили, что правительство города изучает возможность внедрения технологии в школах, но сейчас преждевременно говорить, что она будет внедрена. В ДИТ подчеркнули, что система будет применяться по решению директора, учителей и родителей.