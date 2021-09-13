Власти Москвы исключили масштабное внедрение распознавания лиц в школах

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», — отметила Ракова. Она подчеркнула, что такие эксперименты можно проводить только по желанию родителей и учеников.