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Хакеры заявили о взломе сайта производителя HIMARS

Ведомости

Хакерская группировка Killnet взломала сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin, следует из сообщения группировки в Telegram-канале. 

В конце июня Killnet анонсировала кибератаки по сетевой инфраструктуре Литвы. Она выдвинула ультиматум правительству Литвы, заявив, что у страны есть 48 часов, чтобы разблокировать транзит в Калининград.

После этого Государственная налоговая инспекция балтийской республики остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений. Национальный центр кибербезопасности Литвы сделал аналогичное заявление. Ведомство сообщило о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных