Хакеры заявили о взломе сайта производителя HIMARS
Хакерская группировка Killnet взломала сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin, следует из сообщения группировки в Telegram-канале.
В конце июня Killnet анонсировала кибератаки по сетевой инфраструктуре Литвы. Она выдвинула ультиматум правительству Литвы, заявив, что у страны есть 48 часов, чтобы разблокировать транзит в Калининград.
После этого Государственная налоговая инспекция балтийской республики остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений. Национальный центр кибербезопасности Литвы сделал аналогичное заявление. Ведомство сообщило о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.
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