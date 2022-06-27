Сайты госструктур Литвы подверглись кибератакам

В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций. МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения.