Сайты госструктур Литвы подверглись кибератакам
Ряд сайтов госструктур Литвы, в том числе министерств иностранных и внутренних дел, обороны и юстиции, работает с перебоями. При попытке перейти на сайт появляется надпись «страница заблокирована».
Как сообщает агентство Elta, Государственная налоговая инспекция балтийской республики остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений. Национальный центр кибербезопасности Литвы ранее сделал аналогичное заявление. Ведомство сообщило о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.
25 июня хакерская группировка Killnet анонсировала кибератаки по сетевой инфраструктуре Литвы. Она выдвинула ультиматум правительству Литвы, заявив, что у страны есть 48 часов, чтобы разблокировать транзит в Калининград, говорилось в видеообращении группировки в Telegram-канале.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.
В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций. МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения.
Ранее сегодня старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис сообщил, что республика согласовала основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград после консультаций с Еврокомиссией. Он не стал давать комментарии по поводу конкретных принципов и положений.