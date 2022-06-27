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Сайты госструктур Литвы подверглись кибератакам

Ведомости

Ряд сайтов госструктур Литвы, в том числе министерств иностранных и внутренних дел, обороны и юстиции, работает с перебоями. При попытке перейти на сайт появляется надпись «страница заблокирована».

Как сообщает агентство Elta, Государственная налоговая инспекция балтийской республики остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений. Национальный центр кибербезопасности Литвы ранее сделал аналогичное заявление. Ведомство сообщило о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.

25 июня хакерская группировка Killnet анонсировала кибератаки по сетевой инфраструктуре Литвы. Она выдвинула ультиматум правительству Литвы, заявив, что у страны есть 48 часов, чтобы разблокировать транзит в Калининград, говорилось в видеообращении группировки в Telegram-канале.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.

В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций. МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения.

Ранее сегодня старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис сообщил, что республика согласовала основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград после консультаций с Еврокомиссией. Он не стал давать комментарии по поводу конкретных принципов и положений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных