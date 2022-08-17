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Bloomberg: Apple планирует представить новый iPhone 7 сентября

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Американская корпорация Apple намерена 7 сентября провести презентацию своей новой линейки iPhone 14, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple планирует вновь провести презентацию в онлайн-формате, как она уже делала в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. Компания обычно презентует свои новые линейки в первой половине сентября, однако ее планы еще могут измениться, отмечает агентство. В продажу новинки начинают поступать обычно через полторы недели после презентации, и этот год не должен стать исключением.

Помимо четырех моделей iPhone 14, на который приходится более половины продаж компании, Apple представит три модели часов Apple Watch, несколько компьютеров Mac с чипами M2 и M3, планшет iPad бюджетного и люкс-сегментов, обновленные наушники AirPods Pro, а также новый HomePod с возможной функцией мультитач и обновленный Apple TV.

Как уже сообщал Bloomberg, iPhone 14 получит обновленный экран блокировки, а разработчики внедрят функцию always-on-display, благодаря которой на экране постоянно будут отображаться виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными. Главной отличительной особенностью iPhone 14 Pro станет значительно улучшенная фронтальная камера и обновленная 48-мегапиксельная задняя камера. Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки.

Обычные iPhone 14 останутся с тем же чипом А15, что и у 13-й модели, но станут больше: вместо диагонали 5,4 дюйма iPhone 14 получит диагональ в 6,7 дюйма. У всех новых iPhone останутся разъемы Lightning, но аналитики Bloomberg ожидают, что уже в 2023 г. компания может перейти на USB-C.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных