Bloomberg: Apple планирует представить новый iPhone 7 сентября

Apple планирует вновь провести презентацию в онлайн-формате, как она уже делала в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. Компания обычно презентует свои новые линейки в первой половине сентября, однако ее планы еще могут измениться, отмечает агентство. В продажу новинки начинают поступать обычно через полторы недели после презентации, и этот год не должен стать исключением.