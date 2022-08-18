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МВД: IT-преступность снизилась из-за закрытия украинских колл-центров

Ведомости

Количество преступлений с использованием IT-технологий в России за три месяца сократилось на 8,5%, в том числе благодаря обезвреживанию размещенных на Украине колл-центров, заявил на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов ШОС глава МВД России Владимир Колокольцев.

«В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвертое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось – на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы колл-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал он.

В начале апреля РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского» сообщил, что в конце февраля и начале марта количество мошеннических звонков снизилось, однако к концу марта начало расти. Источники издания на рынке безопасности отметили, что сокращение звонков в марте могло быть связано с тем, что часть колл-центров злоумышленников находилась на Украине.

3 июня зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» рассказал, что у раскрытого в Бердянске колл-центра мошенников были данные не менее 20 млн россиян, в нем работало не менее 300 человек. Колл-центр раскрыли российские военные, а «Сбер» привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные на поврежденных серверах.

Кузнецов рассказал, что злоумышленники получили данные россиян из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы. Он отметил, что, согласно имеющимся материалам, колл-центр в Бердянске действовал по согласованию с властями Украины. Его инфраструктура была развернута в Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков – в США, а IP-телефония – в Эстонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных