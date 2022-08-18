МВД: IT-преступность снизилась из-за закрытия украинских колл-центров

«В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвертое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось – на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы колл-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал он.