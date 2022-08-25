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«Роскосмос» сообщил о завершении испытания двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»

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«Роскосмос» сообщил об успешном окончании огневых испытаний жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться для ракеты-носителя «Союз-5», сообщает госкорпорация в своем Telegram.

«В НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5"», – говорится в сообщении. Сама госкорпорация называет новый двигатель «мощнейшим в мире».

Тяга нового двигателя составляет 800 тонн. Он смог проработать суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда, отметили в госкорпорации. «Испытания подтвердили заложенные при проектировании характеристики», – добавили в «Роскосмосе».

Сам по себе двигатель РД-171МВ является модернизированным вариантом российского двигателя РД-171М, который был разработан еще в 2001 г. Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», ее разработчиком является РКК «Энергия». Запуск ракет будет осуществляться с космодрома «Байконур» в рамках совместного проекта с Казахстаном.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций Россия отказалась поставлять в США свои ракетные двигатели, использующиеся в американских ракетах Atlas-5 и Antares. Дмитрий Рогозин, занимавший пост главы «Роскосмоса» на тот момент, заявил, что Россия планировала поставить США 12 двигателей РД-181. Кроме того, велись переговоры о поставке РД-181М с улучшенными техническими характеристиками, добавил глава госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных