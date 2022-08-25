«Роскосмос» сообщил о завершении испытания двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»

После начала спецоперации на Украине и введения санкций Россия отказалась поставлять в США свои ракетные двигатели, использующиеся в американских ракетах Atlas-5 и Antares. Дмитрий Рогозин, занимавший пост главы «Роскосмоса» на тот момент, заявил, что Россия планировала поставить США 12 двигателей РД-181. Кроме того, велись переговоры о поставке РД-181М с улучшенными техническими характеристиками, добавил глава госкорпорации.