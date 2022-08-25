«Роскосмос» сообщил о завершении испытания двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»
«Роскосмос» сообщил об успешном окончании огневых испытаний жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться для ракеты-носителя «Союз-5», сообщает госкорпорация в своем Telegram.
«В НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5"», – говорится в сообщении. Сама госкорпорация называет новый двигатель «мощнейшим в мире».
Тяга нового двигателя составляет 800 тонн. Он смог проработать суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда, отметили в госкорпорации. «Испытания подтвердили заложенные при проектировании характеристики», – добавили в «Роскосмосе».
Сам по себе двигатель РД-171МВ является модернизированным вариантом российского двигателя РД-171М, который был разработан еще в 2001 г. Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», ее разработчиком является РКК «Энергия». Запуск ракет будет осуществляться с космодрома «Байконур» в рамках совместного проекта с Казахстаном.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций Россия отказалась поставлять в США свои ракетные двигатели, использующиеся в американских ракетах Atlas-5 и Antares. Дмитрий Рогозин, занимавший пост главы «Роскосмоса» на тот момент, заявил, что Россия планировала поставить США 12 двигателей РД-181. Кроме того, велись переговоры о поставке РД-181М с улучшенными техническими характеристиками, добавил глава госкорпорации.
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