Минцифры хочет сделать постоянной биометрию на экзаменах в вузах
Минцифры предложило на постоянной основе использовать биометрию при проведении аттестации в вузах, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.
Как отмечает «Интерфакс», эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации студентов проводился в ходе промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году. В рамках эксперимента студенты семи вузов на летней сессии сдавали экзамены с помощью ЕБС по 12 дисциплинам, при этом студенты сами могли выбрать формат сдачи экзамена.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эксперимент зарекомендовал себя положительно. Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов, добавили авторы инициативы. Данный формат, как ожидается, будет доступен студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Единая биометрическая система работает в России с 2018 г. В конце декабря 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о переводе ЕБС в статус государственной информационной системы. Предполагается, что граждане смогут самостоятельно размещать в системе свои биометрические образцы через подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и данных с чипа на загранпаспорте. До этого сдать биометрию можно было лишь в отделениях банков.
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