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Минцифры хочет сделать постоянной биометрию на экзаменах в вузах

Ведомости

Минцифры предложило на постоянной основе использовать биометрию при проведении аттестации в вузах, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

Как отмечает «Интерфакс», эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации студентов проводился в ходе промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году. В рамках эксперимента студенты семи вузов на летней сессии сдавали экзамены с помощью ЕБС по 12 дисциплинам, при этом студенты сами могли выбрать формат сдачи экзамена.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эксперимент зарекомендовал себя положительно. Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов, добавили авторы инициативы. Данный формат, как ожидается, будет доступен студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Единая биометрическая система работает в России с 2018 г. В конце декабря 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о переводе ЕБС в статус государственной информационной системы. Предполагается, что граждане смогут самостоятельно размещать в системе свои биометрические образцы через подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и данных с чипа на загранпаспорте. До этого сдать биометрию можно было лишь в отделениях банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных