Минцифры хочет сделать постоянной биометрию на экзаменах в вузах

Единая биометрическая система работает в России с 2018 г. В конце декабря 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о переводе ЕБС в статус государственной информационной системы. Предполагается, что граждане смогут самостоятельно размещать в системе свои биометрические образцы через подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и данных с чипа на загранпаспорте. До этого сдать биометрию можно было лишь в отделениях банков.