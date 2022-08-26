Крупнейший менеджер паролей LastPass сообщил о взломе
Хакеры взломали самый популярный в мире менеджер паролей LastPass, похитив части исходного кода и другую конфиденциальную техническую информацию сервиса, сообщается на сайте компании.
В LastPass рассказали, что подозрительная активность в некоторых частях среды разработки сервиса была зафиксирована две недели назад. Проведенное расследование показало, что хакеры получили доступ через одну скомпрометированную учетную запись разработчика. Похищенными оказались части исходного кода и некоторая техническая информация сервиса.
Злоумышленники не получили доступа к паролям и другим конфиденциальным данным клиентов, подчеркнули в LastPass.
Как пишет Bloomberg, о взломе сервиса, услугами которого пользуются более 33 млн человек, стало известно еще на прошлой неделе. Аналитик компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска, чей комментарий приводит агентство, отметил, что был впечатлен скорыми сроками завершения предварительного расследования взлома: обычно специалистам требуется больше времени, чтобы полностью оценить ситуацию и сообщить о ней. Эксперт также счел убедительным заявление компании о том, что злоумышленники не получили доступа к данным клиентов.
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