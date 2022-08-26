Газета
Технологии

Крупнейший менеджер паролей LastPass сообщил о взломе

Ведомости

Хакеры взломали самый популярный в мире менеджер паролей LastPass, похитив части исходного кода и другую конфиденциальную техническую информацию сервиса, сообщается на сайте компании.

В LastPass рассказали, что подозрительная активность в некоторых частях среды разработки сервиса была зафиксирована две недели назад. Проведенное расследование показало, что хакеры получили доступ через одну скомпрометированную учетную запись разработчика. Похищенными оказались части исходного кода и некоторая техническая информация сервиса.

Злоумышленники не получили доступа к паролям и другим конфиденциальным данным клиентов, подчеркнули в LastPass.

Как пишет Bloomberg, о взломе сервиса, услугами которого пользуются более 33 млн человек, стало известно еще на прошлой неделе. Аналитик компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска, чей комментарий приводит агентство, отметил, что был впечатлен скорыми сроками завершения предварительного расследования взлома: обычно специалистам требуется больше времени, чтобы полностью оценить ситуацию и сообщить о ней. Эксперт также счел убедительным заявление компании о том, что злоумышленники не получили доступа к данным клиентов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Взлом блокчейн-моста позволил хакеру украсть $100 млн в криптовалюте

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных