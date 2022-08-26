Крупнейший менеджер паролей LastPass сообщил о взломе

Как пишет Bloomberg, о взломе сервиса, услугами которого пользуются более 33 млн человек, стало известно еще на прошлой неделе. Аналитик компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска, чей комментарий приводит агентство, отметил, что был впечатлен скорыми сроками завершения предварительного расследования взлома: обычно специалистам требуется больше времени, чтобы полностью оценить ситуацию и сообщить о ней. Эксперт также счел убедительным заявление компании о том, что злоумышленники не получили доступа к данным клиентов.