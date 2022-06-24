Взлом блокчейн-моста позволил хакеру украсть $100 млн в криптовалюте

Не так давно был взломан блокчейн-мост Ronin, который обеспечивает работу криптоигры Axie Infinity, что привело к потере более $600 млн. Еще одна похожая кибератака была совершена в прошлом месяце на мост Wormhole, в результате чего было похищено $320 млн, пишет CNBC.