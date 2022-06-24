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Взлом блокчейн-моста позволил хакеру украсть $100 млн в криптовалюте

Ведомости

Хакер взломал блокчейн-мост Horizon и похитил криптовалюту на сумму $100 млн, написала в своем Twitter-аккаунте команда стартапа Harmony, разработавшая мост.

«Мы начали вести работу с национальными властями и криминалистами, чтобы установить личность преступника и вернуть украденные средства», – заявили в Harmony.

Известно, что факт хищения был замечен компанией утром 24 июня. Неизвестный злоумышленник провел несколько транзакций, после чего отправил токены на другой кошелек и обменял на децентрализованной бирже Uniswap.

В последующих твитах компания Harmony сообщила, что к расследованию было привлечено Федеральное бюро расследований (ФБР) и несколько компаний по обеспечению кибербезопасности. До сих пор неизвестны детали кражи средств.

Блокчейн-мосты играют большую роль в сфере децентрализованных финансов, позволяя пользователям передавать любые типы данных, в том числе токены, с одного блокчейна на другой. К примеру, с помощью Horizon можно отправлять токены из сети Ethereum в Binance Smart Chain. Из-за уязвимостей в базовом коде мосты стали главной мишенью для хакеров.

Не так давно был взломан блокчейн-мост Ronin, который обеспечивает работу криптоигры Axie Infinity, что привело к потере более $600 млн. Еще одна похожая кибератака была совершена в прошлом месяце на мост Wormhole, в результате чего было похищено $320 млн, пишет CNBC.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных