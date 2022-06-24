Взлом блокчейн-моста позволил хакеру украсть $100 млн в криптовалюте
Хакер взломал блокчейн-мост Horizon и похитил криптовалюту на сумму $100 млн, написала в своем Twitter-аккаунте команда стартапа Harmony, разработавшая мост.
«Мы начали вести работу с национальными властями и криминалистами, чтобы установить личность преступника и вернуть украденные средства», – заявили в Harmony.
Известно, что факт хищения был замечен компанией утром 24 июня. Неизвестный злоумышленник провел несколько транзакций, после чего отправил токены на другой кошелек и обменял на децентрализованной бирже Uniswap.
В последующих твитах компания Harmony сообщила, что к расследованию было привлечено Федеральное бюро расследований (ФБР) и несколько компаний по обеспечению кибербезопасности. До сих пор неизвестны детали кражи средств.
Блокчейн-мосты играют большую роль в сфере децентрализованных финансов, позволяя пользователям передавать любые типы данных, в том числе токены, с одного блокчейна на другой. К примеру, с помощью Horizon можно отправлять токены из сети Ethereum в Binance Smart Chain. Из-за уязвимостей в базовом коде мосты стали главной мишенью для хакеров.
Не так давно был взломан блокчейн-мост Ronin, который обеспечивает работу криптоигры Axie Infinity, что привело к потере более $600 млн. Еще одна похожая кибератака была совершена в прошлом месяце на мост Wormhole, в результате чего было похищено $320 млн, пишет CNBC.