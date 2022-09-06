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Производство самолетов «Байкал» начнется в 2024 году

Ведомости

Запуск производства легкомоторных самолетов «Байкал» намечен на 2024 г. в Комсомольске-на-Амуре. Информация об этом содержится в презентации в павильоне Хабаровского края на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, на одном из слайдов презентации сказано, что выпуск «Байкала» начнется в 2024 г., за год планируют собрать 20 самолетов.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2025 г. производство легкомоторных многоцелевых самолетов должно выйти на уровень 30 единиц в год. У «Байкала» широкая область применения. Самолет подходит для перевозки грузов, людей, которым нужна медицинская помощь, а также при спасательных работах. 

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Опытный образец «Байкала» уже выпущен, в конце января 2022 г. он совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Новый аппарат должен стать заменой «кукурузника» Ан-2 советской разработки. 

Самолет рассчитан на 9-12 мест, отмечал в апреле на встрече с Путиным губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Тогда же президент РФ заявил, что обеспечение «Байкала» отечественным двигателем является ближайшей задачей. Как стало известно в мае, первый образец двигателя планируется собрать к декабрю 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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