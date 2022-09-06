Производство самолетов «Байкал» начнется в 2024 году

Самолет рассчитан на 9-12 мест, отмечал в апреле на встрече с Путиным губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Тогда же президент РФ заявил, что обеспечение «Байкала» отечественным двигателем является ближайшей задачей. Как стало известно в мае, первый образец двигателя планируется собрать к декабрю 2022 г.