Производство самолетов «Байкал» начнется в 2024 году
Запуск производства легкомоторных самолетов «Байкал» намечен на 2024 г. в Комсомольске-на-Амуре. Информация об этом содержится в презентации в павильоне Хабаровского края на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, на одном из слайдов презентации сказано, что выпуск «Байкала» начнется в 2024 г., за год планируют собрать 20 самолетов.
Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2025 г. производство легкомоторных многоцелевых самолетов должно выйти на уровень 30 единиц в год. У «Байкала» широкая область применения. Самолет подходит для перевозки грузов, людей, которым нужна медицинская помощь, а также при спасательных работах.
Опытный образец «Байкала» уже выпущен, в конце января 2022 г. он совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Новый аппарат должен стать заменой «кукурузника» Ан-2 советской разработки.
Самолет рассчитан на 9-12 мест, отмечал в апреле на встрече с Путиным губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Тогда же президент РФ заявил, что обеспечение «Байкала» отечественным двигателем является ближайшей задачей. Как стало известно в мае, первый образец двигателя планируется собрать к декабрю 2022 г.
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